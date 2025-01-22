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محافظات

قطع رأسه وتجول بها وشرب من دمه، تفاصيل جديدة في جريمة الأقصر المرعبة (فيديو)

قطع رأسه وتجول بها
قطع رأسه وتجول بها وشرب من دمه

شهدت محافظة الأقصر جريمة قتل بشعة، إذ أقدم شاب مهتز نفسيًّا على قتل مواطن مار بالشارع بالسكين ذبحًا وفصل رأسه عن جسده بمنطقة أبو الجود في الأقصر.

حادث الأقصر اليوم


وبحسب شهود عيان على الواقعة أكدوا أن الشاب مريض نفسي منذ فترة، واعترض مواطنًا كان يسير في الشارع، ودارت مشادة كلامية بينهما انتهت قيام المتهم بإنهاء حياة المجني عليه في الحال، إذ ذبحه بالسكين وفصل رأسه عن جسده ومثل به في الشارع ومن ثم قام يتناول اللحم والدماء ومن ثم الكتابة على جدران الحائط بالدم وسط تنديد بعبارات غير مفهومة.

جريمة منطقة أبو الجود في الأقصر 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من إلقاء القبض على الجاني وضبط أداة الجريمة، كما أعلنت وزارة الداخلية بيان رسمي عن أنه مريض نفسي وتم القبض عليه ونقل جثمان المتوفى إلى المشرحة.


تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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