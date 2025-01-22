الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بتوقيع تركى الشيخ، بدء تصوير فيلم The Seven Dogs لـ كريم عبد العزيز وأحمد عز

كريم عبد العزيز وعز،
كريم عبد العزيز وعز، فيتو

عبر حسابه الشخصي بـ"فيسبوك" قال تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه عن بدء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.

وكشف تركي أن الفيلم يأتي من قصته وفريق big time وسيناريو وحوار محمد الدباح وإخراج المخرجين العالميين Adel وBelal الذين كانا آخر أعمالهما Bad boys 3

واختتم حديثه بأن هذا الفيلم يعد أول فيلم يتم تصويره في إستديوهات الحصن Big Time بميزانية تجاوزت 40 مليون دولار.
 

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الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ كريم عبدالعزيز كريم عبد العزيز كريم عبد العزيز واحمد عز
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