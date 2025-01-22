الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

بالأسماء، الاستقالات المرتقبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، فيتو
طوفان الأقصى، فيتو

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن استقالة رئيس هيئة الأركان ستحدث "تأثيرا هرميا" من أعلى إلى أسفل في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت "يديعوت أحرنوت" أن عددًا قليلًا من قادة الجيش تحملوا المسؤولية عن هزيمة 7 أكتوبر، بينهم رئيس المخابرات العسكرية اللواء أهارون حليفا، وقائد الوحدة 8200 العميد يوسي ساريل، وقائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، وقائد اللواء الشمالي في فرقة غزة، العقيد حاييم كوهين، والآن أيضًا قائد القيادة الجنوبية، اللواء يارون فينكلمان.

اتفاق غزة

وتشير الصحيفة إلى أنه مع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، من المتوقع أن يستقيل عدد من الضباط بينهم رئيس مديرية العمليات، اللواء عوديد باسيوك، رقم 3 في التسلسل الهرمي العسكري.

ووفقا لتحقيق أجرته القناة 12 العبرية، فإن باسيوك تلقى أنباء عن تحركات غير عادية في قطاع غزة في الليلة التي سبقت الطوفان، لكنه قرر ترك انتشار القوات في غلاف القطاع دون تغيير.

ومن المرجح أيضا أن يستقيل قائد الكليات العسكرية، اللواء نمرود العلوني، الذي كان قائدا لفرقة غزة في السنوات الأخيرة.

وهناك شخصية بارزة أخرى في القائمة وهي رئيس مديرية الاستراتيجية وإيران في الجيش الإسرائيلي، اللواء إليعازر توليدانو. حتى قبل ثلاثة أشهر من أحداث 7 أكتوبر في البلدات الحدودية، شغل منصب قائد القيادة الجنوبية، وقبل ذلك كان يقود فرقة غزة أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التحقيقات في هزيمة الجيش الإسرائيلي، التي من المقرر نشرها الشهر المقبل– قبل مغادرة رئيس الأركان – ستقرر، من بين أمور أخرى، فهم دور سلاح الجو ومدى استعداده لأي هجوم مفاجئ من قبل حماس.

وبالنسبة لقائد سلاح الجو اللواء تومر بار، وقائد البحرية اللواء ديفيد ساعر، فإن اقالتهما تعتمد إلى حد كبير على التفسير الذي يقدمه أعضاء الحكومة لنتائج التحقيقات والذين يسعون إلى إلحاق عار الحرب بكبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي.

لكن من المتوقع أيضا أن تؤدي نتائج التحقيقات إلى إقالة وتقاعد العشرات من الضباط من الرتب المتوسطة من المخابرات العسكرية والقيادة الجنوبية ومديرية العمليات.

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