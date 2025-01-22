طالبة بالإعدادية تشوه وجه زميلتها بـ"40 غرزة" في مشاجرة أمام مدرسة بالزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالبة إعدادي وصديقها متهمين بطعن زميلتها أمام مدرسة بدائرة قسم شرطة الزيتون، بقطعة زجاج في وجهها، بسبب اعتراض المجني عليها على سخرية المتهمة منها.

وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة أمام مدرسة إعدادية للبنات ووجود مصابة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتبين إصابة طالبة إعدادي في وجهها بعد التعدي عليها بقطعة زجاج وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة، واستلزم علاجها عمل 40 غرزة.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، زميلتها (15 سنة)، وصديقها، بسبب اعتراض الضحية على قيام المتهمة بالسخرية منها.

ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قامت على إثرها المتهمة بإحضار صديقها وضربا الضحية وإسقطاها أرضًا ثم قامت المتهمة بطعنها بقطعة زجاج في وجهها.



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