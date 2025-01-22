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رياضة

مهاجم أوروبي واللاعب ودع زملاءه، الأهلي يحسم صفقته الأجنبية الأولى

مارسيل كولر، فيتو
مارسيل كولر، فيتو

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي نجح في الوصول إلى اتفاق مع نادي فيهيرفار المجري لضم مهاجمه نجيك جراديسار خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع الغندور: "اللاعب تم عرضه على إدارة النادي الأهلي من جانب الإسكوتنج تييم بقيادة هاني رمزي وتم التواصل مع وكيله وناديه لمعرفة طلباتهم المالية منذ أسبوع تقريبًا".

 

الأهلي يجتمع مع وكيل اللاعب

وأضاف: "الأهلي عقد جلسة مع اللاعب ووكيله ومن ثم مع ناديه وأرسل عرضه الرسمي للتعاقد مع نجيك جراديسار".

وأكمل:" كانت هناك جلسة اليوم بين الأهلي ومسؤولي نادي فيهيرفار المجري لحسم بعض البنود في العقد والأمور انتهت واللاعب ودع زملائه والجهاز الفني ولم يخوض مران الفريق الصباحي أو المباراة الودية التي أقيمت أمس".

واستطرد: "الأهلي لن يعلن عن الصفقة إلا بعد وصول اللاعب إلى القاهرة وخضوعه للكشف الطبي واجتيازه بنجاح".

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