الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

عيد الشرطة 73، الداخلية تحتفل بعيد الشرطة بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين

عيد الشرطة 73
عيد الشرطة 73

تشهد أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 73 بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 73، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعيلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية بعنوان "فدا مصر" في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الذكرى 73.

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كما أنتجت وزارة الداخلية، أغنية بعنوان أبطال وأسود، وأغنية بعنوان أنا من مصر.

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وتحرص وزارة الداخلية فى عيدها كل عام على مشاركة المواطنين احتفالاتها بذكرى ملحمة الإسماعيلية، تأكيدًا لكون الشعب المصرى جسدًا واحدًا ونسيجًا واحدًا بكافة طوائفه وأطيافه وقطاعاته، فى ذكرى 25 يناير من كل عام دأبت وزارة الداخلية على تقديم عدد من الهدايا للمواطنين بالتزامن مع هذه الذكرى.

واحتفالا بـالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، تطلق وزارة الداخلية، العديد من المبادرات الاجتماعية  والإنسانية.

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تشمل الهدايا الرمزية للمواطنين وتوزيع ورد وحلوى فى الشوارع وفى كافة الميادين بمحافظات الجمهورية.

كما تنظم أجهزة وزارة الداخلية عدة فعاليات فى الشوارع والميادين ضمن احتفالات عيد الشرطة، منها تجوُّل أتوبيس مكشوف لتوزيع الهدايا على المواطنين، وتزيين الأتوبيسات المكشوفة بالأعلام المصرية مع شعارات الشرطة المصرية فى عيدها، وتشغيل الأغانى الوطنية، ويوزع الضباط فى الشوارع والميادين الهدايا والورد والشيكولاتة على قائدى المركبات والمواطنين.

وتحرص الوزارة على ترسيخ ثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

عيد الشرطة الـ 73

وداخل أروقة وزارة الداخلية تمت التجهيزات للاحتفال بهذه المناسبة الخالدة لمسيرة الأبطال ويستكمل جيل وراء جيل التضحية والفداء جنبا إلى جنب تطوير وتحديث منظومة العمل الشرطي بما يواكب التطورات الحديثة وتخفيف الأعباء عن المواطنين عبر إطلاق العديد من الخدمات الجماهيرية الإلكترونية بالإضافة إلى التوسع فى مظلة المبادرات المجتمعية.

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مبادرات وزارة الداخلية المجتمعية 

وأطلقت وزارة الداخلية على مدار عام 2024 مبادرات من بينها كلنا واحد - كلنا واحد فى كل مكان - قوافل متنقلة لاستخراج الوثائق بالمناطق النائية والقرى والنجوع.

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