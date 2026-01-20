18 حجم الخط

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، موعد ومكان تشييع جنازة والدته التي وافتها المنية فجر اليوم الثلاثاء.

موعد ومكان تشييع جثمان والدة رضا البحراوي

وقال “البحراوي” على صفحته بـ"فيس بوك":" إنا لله وإنا إليه راجعون تُقام صلاة جنازة والدتي اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة بطنطا".

وأضاف:" نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجازيكم عنا خير الجزاء".

وكان المطرب الشعبي رضا البحراوي، أعلن وفاة والدته، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي

ونشر “البحراوي” صورته برفقة والدته الراحلة وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله… ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا بيك في جنات النعيم. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

