الثلاثاء 20 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد ومكان تشييع جثمان والدة رضا البحراوي

رضا البحراوي والدته
رضا البحراوي والدته الراحلة
18 حجم الخط

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي، موعد ومكان تشييع جنازة والدته التي وافتها المنية فجر اليوم الثلاثاء.

موعد ومكان تشييع جثمان والدة رضا البحراوي

وقال “البحراوي” على صفحته بـ"فيس بوك":" إنا لله وإنا إليه راجعون تُقام صلاة جنازة والدتي اليوم عقب صلاة الظهر من مسجد عوارة بطنطا".

وأضاف:" نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل مثواها الجنة، ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، ويجازيكم عنا خير الجزاء".

وكان المطرب الشعبي رضا البحراوي، أعلن وفاة والدته، مطالبًا متابعيه بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي

ونشر “البحراوي” صورته برفقة والدته الراحلة وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله… ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا بيك في جنات النعيم. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رضا البحراوى موعد ومكان تشييع جثمان والدة رضا البحراوي وفاة والدة المطرب الشعبي رضا البحراوي
ads

الأكثر قراءة

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

القاهرة 18 وبرد الليل يقسو على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الجبر والإحصاء والإنجليزي

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مفاجئ في الطماطم وانخفاض الليمون البلدي والفلفل

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ 22

بيان عاجل من تنظيم الاتصالات بشأن آخر موعد للإعفاء الاستثنائي للهواتف الواردة من الخارج

المزايا والتخصصات المطلوبة، الحكومة تعلن عن 6499 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات

طلاب الشهادة الإعدادية بالغربية يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية والهندسة ( فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الإثنين

أسعار الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسود التيرانجا ثالث منتخب يعلق "نجمتين" في أمم إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل ترفع الأعمال في شهر شعبان؟ مجمع البحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 20 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية