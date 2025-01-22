بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

تلقى المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد بلاغ من "أماني. الـ " مذيعة تتهم طليقها الشيف الشربيني بالإهمال في رعاية ابنهما.

في محضر رسمي اتهمت المذيعة طليقها بالإهمال في رعاية نجلهما 10 سنوات، طالب بالصف السادس الابتدائي، بإعطائه أموال كثيرة يستخدمها نجلهما في شرب السجائر العادية والإلكترونية.



وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.



ورد للواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض علي النيابة العامة.

وأمس الثلاثاء، أصدرت محكمة الأسرة بأكتوبر، أمرًا وقتيًا لصالح مايا الشربيني، بحق الولاية التعليمية على نجلها عمر من طليقها الشيف الشربيني، في الدعوى رقم 394 لسنة 2025.

وأكد دفاع المدعية، معتز الدكر، أنه قام بإجراء التسوية تمهيدا لإقامة دعاوى نققة بعد انفصال مايا الشربيني عن الشيف الشربيني بالطلاق.

وحررت طليقة الشيف الشربيني محضرًا في الجيزة لإثبات حالة بأن نجلها الصغير عمر ذهب لوالده بدون علمها، بعد أزمة شقيقه الأكبر في حادث دهس عامل دليفري.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد تضمن ورود بلاغ من طليقة الشيف الشربيني أفاد بإثبات حالة بأن نجلها الأصغر بحوزة والده بعدما ذهب إليه بمفرده بدون علمها بعد حادث شقيقه الأكبر.

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