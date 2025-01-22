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رياضة

مراوغة أم مغازلة، ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول بعد مواجهة ليل (فيديو)

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

في تصريح مفاجئ بث النجم محمد صلاح، الطمأنينة إلى ليفربول، وأعاد الأمل بشأن مستقبله مع الفريق بعد نهاية الموسم الجاري بتلميح غير مباشر لاستمراره بملعب أنفيلد عقب مواجهة ليل في دوري أبطال أوروبا.

تحدث الفرعون المصري البالغ 32 عامًا إلى منصة "أمازون برايم" عقب الفوز على ليل 2-1، أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ليضمن التأهل في صدارة الترتيب.

وسئل صلاح عما إذا كان قادرًا على تسجيل 50 هدفًا أوروبيًّا أخرى بقميص ليفربول، ليجيب: "لست متأكدًا من هذا الأمر، لكني سأبذل قصارى جهدي".

وتابع: "أنا فخور جدًّا بذلك، خاصة أننا فزنا بالمباراة، لأن هذا هو الأمر الأهم".


وعن وصوله إلى 50 هدفًا مع النادي الإنجليزي في البطولة القارية، قال: "لم يكن تركيزي منصبًا على ذلك قبل المباراة، لكي أكون صادقًا".

ويأتي هذا التصريح ليفتح الباب أمام توقيع "مو" على عقد جديد، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع "الريدز"، والأنباء التي أشارت إلى اقترابه من الانضمام إلى الهلال السعودي بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، علما بأنه انضم للنادي في 2017 من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو.

وأمس كشف شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية عن تطور جديد في مفاوضات الهلال السعودي مع النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقالت سكاي سبورتس: إن نادي الهلال يواصل الضغط؛ من أجل التعاقد مع محمد صلاح في الصيف المقبل.

وتابعت أنه في حالة عدم استمرار محمد صلاح مع ليفربول سيكون الهلال السعودي وجهته المقبلة.

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