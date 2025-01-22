وصل إلى النادي قبل نشره ودي مشكلة وكنت بحلها، كهربا يوضح قصة فيديو خناقة الملهى الليلي

كهربا، علق محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، على ما أثير وأشيع مؤخرًا بشأن دخوله في مشاجرة داخل ملهى ليلى.

حقيقة خناقة كهربا في الملهى الليلي

وقال كهربا خلال لقائه ببرنامج “الكورة مع فايق” الذي يقدمه الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق بقناة “إم بي سي مصر 2”: "أنا معرفش أصلًا يعني إيه ملهى ليلى، والفيديو اللي اتنشر قديم منذ عام وشوفته وأنا قاعد في البيت".

فيديو كهربا

وأضاف:" الفيديو وصل النادي قبل نشره بـ10 أيام، أنا كنت في فندق خطوبة صاحبي وحدث مشادة عند الأسانسير مش معايا وكنت بحاول اساعد في حلها المشكلة، أنا أخدت إجراءات قانونية في الفيديو المنشور ولا أحب إيذاء أحد وسيتم حل المشكلة خلال الأيام المقبلة".

مشاجرات كهربا مع موسيماني



وتابع:"مش ندمان على أي حاجة عملتها مع موسيماني، ودخلت في مشادة قوية مع مدير الكرة في بلوزيرن السويسري وفسخت التعاقد بعدها، ومش ندمان على عودتي من أوروبا لإني عملت تاريخ جوا في الأهلي وراض عما حققته من بطولاته من الأحمر".



اللاعبين الأقرب لكهربا في الزمالك

وأردف: "أحمد فتوح ومحمد صبحي الأقرب ليا في الزمالك، وعلاقتي مع جماهير الزمالك هادئة".



واختتم:"لم أتحدث مع فتوح للانتقال للنادي الأهلي وكذلك الأمر مع إمام عاشور، ما حدث أن إمام سألني قبل انتقاله للأحمر، وهو في الأهلي أفضل بكثير من الزمالك وحسم لنا الكثير من المباريات والبطولات".

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