السحب الممطرة تزحف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة الأمطار المتوقعة خلال ساعات

حالة الطقس الأيام المقبلة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

حالة الطقس الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى، وعلى السواحل الشمالية والوجه البحري مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلًا في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على المزروعات على وسط سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة:

القاهرة الكبرى:

درجة الحرارة العظمى:19:20

درجة الحرارة الصغرى:11:10

السواحل الشمالية

درجة الحرارة العظمى: 18:19

درجة الحرارة الصغرى: 11:08

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:21

درجة الحرارة الصغرى: 07:09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:23:28

درجة الحرارة الصغرى: 10:12

الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة

وكشفت هيئة الارصاد الجوية عن تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية اليوم وغدا الخميس



وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ويكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء ومناطق متفرقة صباحًا من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء يوم الخميس المقبل.

ويكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة غدا الخميس.



ويكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة من الجمعة حتى الاثنين المقبل.



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الاربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاربعاء ، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء ويتكون الصقيع على وسط سيناء



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 20

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنها: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 18

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00 ودرجة الحرارة العظمى 14

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

السويس: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 25

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 25

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 22

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 24

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 23

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 24

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 29

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 28



كما وجهت الدكتورة ايمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

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