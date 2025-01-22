الأربعاء 22 يناير 2025
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حوادث

أول صور للغرفة المظلمة التي احتجزت بها سيدة البدرشين مكبلة اليدين لمدة 6 سنوات (صور)

أول صور لمكان احتجاز
أول صور لمكان احتجاز فتاة ٦ سنوات بالبدرشين، فيتو

حصلت فيتو على أول صور للغرفة المظلمة التي احتجزت فيها فتاة لمدة ٦ سنوات حيث كان عمرها وقت احتجازها ١٩ سنة والآن أصبح عمرها ٢٦ سنة، من قبل عمها وأشقائها، في القضية التي عرفت إعلاميًّا بسيدة البدرشين والتي نجحت قوات مباحث مركز البدرشين بإنقاذها وإخراجها من محبسها عقب ورود بلاغ من والدتها بالواقعة، التي تعامل رجال المباحث معها بجدية توجهوا إلى المكان الذي كانت محتجزة به الفتاة بغرفة ضلمة بمنزل عمها وعثروا على الفتاة مقيدة وعليها آثار تعب.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عمها وأشقائها الذين بروزا جريمتهم أمام جهات التحقيق خوفًا عليها من انحرافها عقب طلاقها ووفاة والدها.

وتباشر نيابة البدرشين التحقيق مع المتهمين الذي تم صدور قرار حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

القبض على المتهمين بالجيزة

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من مركز شرطة البدرشين بإبلاغ سيدة تدعى "زينب م"، ربة منزل، باحتجاز ابنتها "بدرية م" البالغة من العمر 25 عامًا، منذ 6 سنوات داخل منزل عمها الكائن بدائرة المركز وأنهم يقيدونها بسلاسل حديدية مثبتة في الحائط.

 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المنزل المبلغ عنه، وعثرت على غرفة صغيرة مخفية ومغلقة بقفل حديدي، عند اقتحام الغرفة، وُجدت الفتاة محتجزة داخل الغرفة.

 

وأُلقي القبض على أخ الفتاة غير الشقيق "إسلام. م"، البالغ من العمر 25 عامًا، وعمها "عربي. ع"، الموظف بالمعاش، وشقيق عمها "سعيد. ع"، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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منفلوط مدير أمن الوادي شاحنة فيتو سيدة البدرشين مباحث مركز البدرشين الأجهزة الأمنية

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