الأربعاء 22 يناير 2025
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خارج الحدود

سائح أمريكي وخضع للتحقيق من قبل، من هو عبد العزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب (فيديو)

مقتل منفذ هجوم تل
مقتل منفذ هجوم تل أبيب، فيتو

أعلنت السلطات الإسرائيلية، ليل الثلاثاء، أن المهاجم الذي أقدم على طعن 5 أشخاص في تل أبيب قبل أن يقتل برصاص رجال أمن "أجنبي".

ووقعت عملية الطعن في منطقة صاخبة من تل أبيب معروفة بالحياة الليلية، أحاطها طوق أمني بعد الهجوم.

وقالت الشرطة إن تحقيقًا أوليًّا "أظهر أن إرهابيًّا مسلحًا بسكين بدأ بطعن الناس في شارع ناهالات بنيامين حيث أصاب 4 أشخاص بجروح"، قبل أن يطعن شخصًا خامسًا ويصيبه بأذى في مكان قريب.

أضافت الشرطة أن "الإرهابي مواطن أجنبي يبلغ 28 عامًا"، مؤكدة "تحييده" من قبل قوات الأمن.

 

من هو عبدالعزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب

وفي نفس السياق ذكرت هيئة البث العبرية، أن منفذ عملية الطعن يدعى عبدالعزيز القاضي، وهو مواطن من أصول مغربية يحمل الجنسية الأمريكية.

وأشارت المصادر العبرية إلى أن قاضي عبدالعزيز وصل إلى إسرائيل قبل عدة أيام من تنفيذ العملية باعتباره سائحًا أمريكيًّا.

ولاحقًا، قالت القناة 14 العبرية إن أحد المصابين في عملية الطعن في تل أبيب هو مقاتل من الجيش الإسرائيلي أُصيب، سابقًا، في معارك غزة.

وأشارت القناة إلى أن المصاب المذكور بُتر جزء من يده، ويتلقى العلاج في مستشفى "إيخيلوف"، وحالته متوسطة.

وقال مستشفى إيشيلوف في تل أبيب في وقت سابق إنه استقبل 3 جرحى أصيبوا بطعنات، وإن "إصابة أحدهم خطيرة بسبب طعنة في العنق، وقد أدخل غرفة العمليات، أما الجريحان الآخران فإصابتهما طفيفة وهما في قسم الطوارئ".

وأعلن وزير داخلية الاحتلال الإسرائيلي موشيه أربيل، أن المهاجم خضع للاستجواب لدى وصوله إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، قبل أن يتم السماح له بدخول البلاد.

وحض أربيل رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار، على "التحقيق في هذه الحادثة الخطيرة واستخلاص العبر في أسرع وقت ممكن".

وكشف "شين بيت" أن المهاجم خضع للاستجواب ولـ"اختبارات إضافية"، قبل أن "يتقرر أنه لا توجد معلومات تبرر منع دخوله إلى إسرائيل لأسباب أمنية"، مؤكدًا أنه سيحقق في الأمر.

 

حماس تبارك عملية الطعن البطولية

وأصدرت حركة حماس بيانا جاء فيه أنها "تبارك عملية الطعن البطولية" في تل أبيب، التي "تثبت أن مد المقاومة مستمر ومتصاعد ما دام الاحتلال وجرائمه"، وفق البيان.

ونعت الحركة منفذ العملية من دون تبني الهجوم.

وهذا ثاني هجوم بسكين تشهده تل أبيب في غضون 4 أيام، بعدما أصاب مهاجم شخصا بجروح خطرة السبت قبل أن يرديه مدني مسلح.

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تل أبيب شارع ناهالات بنيامين حركة حماس

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