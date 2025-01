سائح أمريكي وخضع للتحقيق من قبل، من هو عبد العزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب (فيديو)

תל אביב: מחבל דקר ופצע 2 בתוכם קשה, ברחוב נחלת בנימין



המחבל חוסל בירי



Tel Aviv Attack: Terrorist Stabbed and Wounded 2, Including Seriously. Terrorist Killed in Shooting