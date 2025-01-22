بكمين أمام منزله، مقتل مسؤول حزب الله في البقاع الغربي

أقدم مجهولون على إطلاق النار على مسؤول حزب الله في البقاع الغربي محمد حمادة في بلدة مشغرة.

وأفادت مصادر أمنية بمقتل حمادة بكمين مسلح.

كما أوضحت أن مسلحين في سيارتين أطلقوا النار على مسؤول حزب الله في البقاع الغربي أمام منزله في بلدة مشغرة.

كذلك أردفت أن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة.

وتم نقل حمادة إلى أحد مستشفيات المنطقة غير أنه ما لبث أن فارق الحياة.

فيما بينت المعلومات الأولية أن عملية القتل سببها ثأر عمره أكثر من 4 سنوات مع عائلة أخرى ولا خلفيات سياسية للأمر، وفق صحيفة "النهار".

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