أنغام: أبويا حولني أداة لتحقيق طموحه وعلاقتي بيه عايزة دراسة من أطباء نفسيين

أنغام، قالت الفنانة أنغام إنها افتقدت العديد من الأشياء في صغرها في علاقتها بوالدها الموسيقار محمد علي سليمان.

وأضافت أنغام خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "علاقتي بأبويا تتكتب وفي رأيي عايزة دراسة من أطباء نفسيين يشوفوا إيه ده ويحللوه ويسموه اسم".

وتابعت: "أنا كنت في حياة أبويا أداة لتحقيق طموحه، لكن أنا كنت محتاجة بابا ومليش علاقة بطموحك خالص، ولما تكبري شوية بيبقى عندك طموحك وحلمك وهنا خبطوا في بعض".

وأكملت: "دلوقت هو بابا اللي افتقدته زمان، متأخر شوية بس دي الأقدار، وافتقدت أشياء كتيرة قدرت أتسامح معاها لما كبرت".

وعبرت أنغام عن أمنياتها لوالدها بدوام الصحة قائلة: "ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، وجوده في الدنيا شيء مهم جدًّا".

موقف أنغام من لقب صوت مصر

وتابعت: "تناول موضوع صوت مصر بطريقة مش مؤدبة بيضايق أكيد ولكن في الآخر أنا ست مصرية ومطربة مصرية ومن حقي أبقى صوت مصر، يتقال عليَّ صوت مصر ويتقال على أي مطربة مصرية صوت مصر، اللقب اتقال من سنين على مجلات وكان عنوان مكتوب وأبويا لما قدمني وعندي 11 سنة قال بنحضر صوت مصر المستقبل وهي بتتنده لي من زمان ومليش دعوة بيها ولما كنت بتكرم كانوا بيلقبوني بصوت مصر"

وأشارت أنغام: "لما جيت أعمل شركتي من سنين سميتها صوت مصر لكني لا أحتكر لقب صوت مصر".

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