الأربعاء 22 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

هزة جديدة في سعر الدولار بعد ضبابية خطط ترامب للرسوم الجمركية

دولار أمريكي، فيتو
دولار أمريكي، فيتو

انخفض الدولار قليلًا، اليوم الأربعاء، في تعاملات متقلبة، إذ أدى الافتقار إلى الوضوح بشأن خطط الرئيس دونالد ترامب للرسوم الجمركية إلى إبقاء الأسواق المالية في حالة من عدم اليقين.

 رسوم جمركية

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في البيت الأبيض إن إدارته تناقش فرض رسوم جمركية 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين في أول فبراير، وهو اليوم نفسه الذي قال سابقا إن المكسيك وكندا ستواجهان فيه رسوما بنحو 25 بالمئة.

كما تعهد بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من هذه التهديدات، تسبب عدم ظهور خطط محددة بخصوص الرسوم في اليوم الأول لترامب في منصبه إلى انخفاض الدولار يوم الاثنين 1.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية. 

واستقرت العملة الأمريكية يوم الثلاثاء، لتغلق مستقرة بعد أن قال مسؤولون أمريكيون إن أي ضرائب جديدة ستُفرض بطريقة مدروسة.

مؤشر الدولار

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يتتبع سعر العملة مقابل اليورو والين وأربعة عملات منافسة رئيسية أخرى، 0.14 بالمئة إلى 108 عند الساعة 00.54 بتوقيت جرينتش.

وانخفض اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0420 دولار، بينما ارتفع الين قليلا إلى 155.40 مقابل الدولار.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي.جي «بينما هدد ترمب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 بالمئة على المكسيك وكندا، امتنع عن فرضها على الرغم من توقيعه على العديد من الأوامر التنفيذية».

وأضاف «قراره بعدم استهداف الصين يُنظر إليه كعلامة محتملة على نهج أكثر حذرا في التعامل مع الرسوم الجمركية مما وعد به خلال حملته، مما يقلل من مخاطر التضخم واحتمال تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي للسياسة النقدية».

 أسعار الفائدة

ويتوقع المتعاملون خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول يوليو، في حين يعتبر خفض آخر بحلول نهاية العام غير مؤكد.

وفي أماكن أخرى، تزايدت التوقعات بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية يوم الجمعة، مما يدعم الين.


استقرار اليوان

واستقر اليوان الصيني عند 7.2735 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 11 ديسمبر كانون الأول أمس الثلاثاء عند 7.2530.

وتراجع الدولار الكندي بنحو 0.1 بالمئة إلى 1.4335 للدولار، بعد أسبوع متقلب شهد هبوطه إلى 1.4520 دولار كندي يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ مارس  2020، متأثرا بضغوط إضافية من تباطؤ التضخم الشهر الماضي.

كما انخفض البيزو المكسيكي 0.1 بالمئة إلى 20.6350 للدولار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدولار الرئيس دونالد ترامب رسوم جمركية السلع المستوردة من الصين العملة الأمريكية مؤشر الدولار البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة بنك اليابان
ads

الأكثر قراءة

قطع رأسه وتجول به وشرب من دمه، تفاصيل جديدة في جريمة الأقصر المرعبة (فيديو)

بيدي طفله فلوس كتير عشان يشرب سجاير، طليقة الشيف الشربيني تحرر محضرا جديدا ضده

اليوم، جنازة عسكرية للعقيد فتحي سويلم شهيد واقعة بنك مصر بالفيوم

مراوغة أم مغازلة، ماذا قال محمد صلاح عن مستقبله مع ليفربول بعد مواجهة ليل (فيديو)

السحب الممطرة تزحف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة الأمطار المتوقعة خلال ساعات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، ارتفاع اليوسفي والكانتلوب وانخفاض الجوافة والحرنكش

بيبسي تقرر تغيير أسعار عبواتها البلاستيك، وهذا موعد التطبيق

سائح أمريكي وخضع للتحقيق من قبل، من هو عبد العزيز القاضي منفذ عملية تل أبيب (فيديو)

منوعات

المزيد

حفل تنصيب ترامب يحقق 24.6 مليون مشاهدة تلفزيونية

حرائق جديدة ورماد سام، جحيم لوس أنجلوس مستمر، وتحذيرات من عواصف اليوم

ترامب يمهد لبيع "تيك توك" إلى ماسك

محرك طائرة مقاتلة يبتلع ضابطة في تايوان

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

أسعار النحاس الأحمر والأصفر بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 21-1-2025

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 22 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية