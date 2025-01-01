أخبار مصر: زيادة أسعار الزيت وجبنة دومتي ونسكافيه، زواج مصطفى شعبان، حريق بمحافظتين بداية 2025، تطورات جديدة بواقعة نجل القرضاوي

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

هتزيد مرتين في يناير 2025، اليوم تطبيق أول زيادة لأسعار جبنة دومتي

أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تغير شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي أسعارها مرتين خلال يناير 2025.

تطورات جديدة في واقعة القبض على نجل القرضاوي، حجزه هيطول والإخوان تلعب بالجنسية التركية

كشفت مصادر تطورات جديدة في واقعة القبض على عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي في لبنان.

نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو)

أعلن النجم مصطفى شعبان، زواجه رسميًّا قائلًا: "لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت فيه ظروف؛ والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليًّا كويس".

اليوم، تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار نسكافيه بالأسواق

تبدأ اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، تطبيق الزيادة جديدة في أسعار نسكافيه لبعض الأصناف، وفقًا لما كشفه حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك.

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد 2025، مركدة أن طقس اليوم يشهد انحسار سقوط الأمطار كما يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقى الأنحاء.

في استجابة لفيتو، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج

أطلقت وزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منظومة إلكترونية جديدة لتعزيز الحوكمة، وتشجيع وتوطين صناعة المحمول فى مصر، وضمان المنافسة العادلة ومواجهة الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، والعمل على دعم جهود توفير«هواتف محمولة» محلية الصنع بجودة عالية وأسعار تنافسية ومحفزة للتصدير، أخذًا في الاعتبار أن عددًا كبيرًا من الشركات الدولية بدأت فى تصنيع التليفونات المحمولة بمختلف أنواعها بالسوق المصرية.

اليوم، صرف معاشات شهر يناير 2025 وفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

بعد وعكته الصحية، وصلة رقص لـ رضا البحراوي مع بابا نويل في حفل رأس السنة (فيديو)

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي، حفل غنائي ضمن سهرات رأس السنة، وسط حضور غفير من جمهوره ومحبيه.

عين في الجنة وعين في النار، ماذا قال رضا سليم بشأن رحيله عن الأهلي (فيديو)

كشف المغربي رضا سليم، نجم الأهلي، تفاصيل العروض المقدمة له ومستقبله مع القلعة الحمراء خاصة بعد أنباء رحيله في الانتقالات الشتوية، نتيجة إصابته بقطع جزئي في غضروف الركبة والتي ستؤدي إلى غياب اللاعب من شهرين لثلاثة شهور.

محققون بكوريا الجنوبية: سيتم توقيف الرئيس المعزول حتى لو اضطررنا لتعبئة للشرطة

أعلن المحقّقون في سيول، الأربعاء، أنّ مذكّرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس المعزول يون سوك- يول ستنفّذ "ضمن المهلة المحدّدة" والتي تنتهي صباح الإثنين.

"بيت الزكاة والصدقات" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1 من يناير 2025م.

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، إنه في عام 2025، من المتوقع أن يواصل النادي الأهلي تحقيق النجاحات والتقدم، مع تحقيق مزيد من البطولات والإنجازات، مع توقعات برحيل محمود الخطيب عن النادي في نفس العام.

القشة التي قصمت ظهره، ماكرون يعترف بخطأ ارتكبه في 2024

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قراره الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، في شهر يونيو من العام 2024، زاد عدم الاستقرار السياسي في البلاد، بحسب رويترز.

اللقطات الأولى لحريق شقتين بسموحة وسان ستيفانو بالإسكندرية بسبب احتفالات رأس السنة

نشب حريقان في شقتين بمناطق مختلفة بحي شرق في الساعات الأولى من العام الجديد 2025 بالإسكندرية عقب الاحتفالات بالألعاب النارية، دون إصابات أو خسائر بشرية.

بالدليل، خبير يكشف سر الرقم القياسي للزلازل الإثيوبية ويحذر من دمار وشيك بسبب السد

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن كارثة مرتقبة بعد حدوث رقم قياسي للزلازل الإثيوبية في ظل كمية التخزين بسد النهضة.

طلعت فنكوش، حسن أبو الروس يخدع جمهوره بشأن جائزة الـ 5 ملايين دولار (صور)

صدم الفنان حسن أبو الروس، الجمهور وذلك بعدما أعلن منذ أيام جائزة كبرى وقيمتها 5 ملايين دولار لمن يعرف من المطرب الذي يحيي معه الحفل ليلة رأس السنة.

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

شهدت مصر، احتفالات رأس السنة 2025 بأجواء من الفرح والبهجة، حيث تزينت شوارع القاهرة بألوان الزينة وأضواء الليزر، وخرج المواطنون للاحتفال بالعام الجديد وتوديع عام 2024.

زيلينسكي في خطاب العام الجديد: سنقاتل في الميدان وعلى طاولة المفاوضات وترامب قادر على تحقيق السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الثلاثاء أنه سيتعيّن على بلاده في العام 2025 أن تواصل القتال "في الميدان" لتحقيق مكاسب تمكّنها لاحقًا من أن تستثمرها "على طاولة المفاوضات" من أجل إنهاء العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضيها منذ ثلاث سنوات.

من الإعلانات لمديرة أعمال نجم سوبر ستار، ما لا تعرفه عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

أعلن الفنان مصطفى شعبان زواجه بهدى الناظر مديرة أعمال الهضبة عمرو دياب، ووُلدت عام 1982، وأكملت دراستها حتى حصلت على شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 2016.

في ليلة رأس السنة، انقطاع المياه عن العاصمة الألمانية برلين

انقطعت المياه في أجزاء واسعة من العاصمة الألمانية برلين في ليلة رأس السنة.

وأوضحت شركات المياه في برلين مساء الثلاثاء أن هذا الانقطاع سببه كسر في ماسورة مياه في شارع زيشتراسه في حي فيدينج.

ارتفاع أسعار زجاجة الزيت بالأسواق، وذرة كريستال الأكبر في الزيادة

ارتفاع أسعار الزيت اليوم في الأسواق، سجل سعر الزيت اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، إذ تراوحت الارتفاعات ما بين 3 و5.5 جنيه في اللتر، فما هي أحدث أسعار زجاجة الزيت في الأسواق؟

منع رتل عسكري كبير تابع لإدارة العمليات العسكرية في سوريا من دخول السويداء

أفادت سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بأن فصائل مسلحة في السويداء منعت رتلا تابعا لإدارة العمليات العسكرية في سوريا من دخول المدينة.

اليوم، صرف معاشات شهر يناير 2025 وفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فتح فروع البنك المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، وذلك لتسهيل صرف المعاشات وبمناسبة أعياد الأخوة المسيحيين.

في أول دقائق 2025، كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه الاحتلال وصافرات الإنذار تدوي

أعلنت كتائب القسام، منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نتيفوت المحتلة ردًّا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في غزة.

أول حوادث العام الجديد، حريق هائل بمستشفى القنايات بالشرقية (صور)

نشب حريق بمستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، أول أيام العام الجديد، تم إبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية بالشرقية بالواقعة.

أول ساعات 2025، توقف نقل الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

أعلنت شركة "غازبروم" توقف نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا بدءًا من الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت موسكو في الأول من يناير 2025، مع انتهاء صلاحية العقد المبرم بين الطرفين.

اليوم، بدء تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر

مع بداية شهر يناير في العام الجديد 2025، سيتم تلقي طلبات الموظفين الراغبين للحصول على المعاش المبكر 2025 وسيتم تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بشروط المعاش المبكر 2025، للأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص

اتحاد الكرة يفتح اليوم باب القيد لفترة الانتقالات الشتوية

تفتح إدارة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء الأول من يناير 2025 باب القيد للأندية المصرية في فترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2024 - 2025.

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

إذا صادف مرورك ببلدة إيبي في إليكانتي الإسبانية في هذا الوقت من العام، فعليك التقيد بمجموعة من القوانين الغريبة والاستثنائية التي وضعها بعض سكان القرية، وإن لم تلتزم فقد تكون معرضًا للاعتقال والغرامة، كما قد تُرشق بوابل من البيض والطحين، ولكن لا تقلق فالأمر كله مزحة ضمن مهرجان "إلس إنفاريناتس".

صحة النواب تحسم اليوم تعريف الخطأ الطبي بقانون المسؤولية الطبية

تواصل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون المسئؤولية الطبية، حيث من المقرر أن تحسم تعريف الخطأ الطبي والخطأ الجسيم في مناقشات اليوم بالإضافة إلي مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

تمكَّن المحقِّقون في حادث تحطّم طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة “جيجو” مما أسفر عن مصرع 179 شخصًا في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول اليوم الأربعاء.

مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مشاجرة اندلعت مع بداية العام الجديد 2025 بين بعض جمهور حفل مؤدي المهرجانات شهير وبعض حضور حفل مطرب آخر، والتي أقيمت في الحزام الأخضر بوصلة دهشور احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس.

اليوم، بدء استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا "Online"، وذلك اعتبارًا من اليوم الموافق 1 يناير المقبل ٢٠٢٥، بهدف التيسير على المواطنين والمستثمرين بالمدن الجديدة.

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، إن عام 2025 يُتوقع أن يكون عامًا حافلًا بالتحولات الجذرية والنهايات، ووفقًا لتفسيرات بعض الكتب القديمة، يُعتبر بدء السنة بيوم الأربعاء إشارة إلى انتشار الأوبئة والأمراض، ومن المتوقع في هذا السياق أن يشهد عام 2025 انتشارًا للأمراض الجلدية مثل جدري القرود.

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