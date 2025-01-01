الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

طقس اليوم
طقس اليوم

طقس أول أيام 2025، زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشرى عن حالة الطقس اليوم الأربعاء أول أيام العام الجديد 2025، مركدة أن طقس اليوم يشهد انحسار سقوط الأمطار كما يعم الاستقرار في الأحوال الجوية على باقى الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها:"انحسار فرص سقوط الأمطاراليوم على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى كما يعم الاستقرار في الأحوال الجويةعلى باقى الأنحاء ".


وأشارت  إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية.

عن درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 إلى الإثنين الموافق 6 يناير 2025.

تفاصيل طقس أول أيام 2025

وعن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من انتشار شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا، على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري. 

كما أشارت هيئة الأرصاد الجوية  إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، على  السواحل الشمالية  الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت الأرصاد الجوية من نشاط الرياح، على مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ولفتت إلى انتشار شبورة مائية صباحًا، من الخميس 2 يناير 2025 إلى السبت 4 يناير، علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية،

إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما طقس الأحد 5 يناير حتى الإثنين 6 يناير 2025 فقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبه نشاط الرياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس اليوم حالة الطقس اليوم طقس أول أيام 2025 الاحوال الجوية السواحل الشمالية الظواهر الجوية درجات الحرارة شبورة مائية
ads

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في واقعة القبض على نجل القرضاوي، حجزه هيطول والإخوان تلعب بالجنسية التركية

بعد إعلان زواجه رسميا، كيف بدأت قصة حب مصطفي شعبان و هدى الناظر

هتزيد مرتين في يناير 2025، اليوم تطبيق أول زيادة لأسعار جبنة دومتي

من الإعلانات لمديرة أعمال نجم سوبر ستار، ما لا تعرفه عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

اليوم، بدء تلقي طلبات الموظفين الراغبين في الخروج على المعاش المبكر

بالدليل، خبير يكشف سر الرقم القياسي للزلازل الإثيوبية ويحذر من دمار وشيك بسبب السد

استقرار باستثناء هذه المناطق، الأرصاد تزف بشرى عن طقس أول أيام العام الجديد 2025

عين في الجنة وعين في النار، ماذا قال رضا سليم بشأن رحيله عن الأهلي (فيديو)

منوعات

المزيد

تراشق بالبيض والطحين، طريقة غريبة لاحتفالات الإسبان بآخر أيام العام (صور)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية