بالدليل، خبير يكشف سر الرقم القياسي للزلازل الإثيوبية ويحذر من دمار وشيك بسبب السد

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن كارثة مرتقبة بعد حدوث رقم قياسي للزلازل الإثيوبية في ظل كمية التخزين بسد النهضة.

وكتب “شراقي “ عبر صفحته بـ”فيس بوك" تحت عنوان " رقم قياسى للزلازل الإثيوبية فى 2024 يصل إلى 86 زلزالا"، قائلا:"مع انتهاء عام 2024، سجلت منطقة الأخدود الإثيوبى عددًا كبيرًا نسبيًا من الزلازل الأقوى من 4 درجة خلال عام 2024. تم رصد إجمالى 86 زلزالًا، منها 53 زلزال فى 11 يوم من 21 -31 ديسمبر 2024، وكان أقوى زلزال بقوة 5.4 درجة، وعمق 10 كم، على مسافة 500 - 600 كم من سد النهضة، 100 - 150 كم من العاصمة أديس أبابا، مسجلا بذلك أعلى رقم خلال العقد الأخير.

وأشار إلى أن المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة 2020 كان حوالي 5 زلازل/سنة، 3 زلازل، 8، 12، 38 فى أعوام 2020، 2021، 2022، 2023 مع زيادة التخزين من 4 إلى 8 ثم 17 ثم 41 وحاليا 60 مليار م3، على الترتيب.



وأضاف أن زيادة معدل الزلازل فى إثيوبيا بمقدار 17 ضعف المتوسط قبل بدء التخزين فى سد النهضة يشير إلى احتمالية دور المياه المتسربة من بحيرة السد من خلال التشققات السائدة فى الهضبة الإثيوبية فى انزلاق الكتل الصخرية وزيادة حدوث الزلازل.



وتابع:" قد يعقب الزلازل المتكررة حاليا بمعدل يزيد عن 10 زلازل يوميا زلزال أقوى يكون له تأثير مدمر على إثيوبيا وربما سد النهضة، وهناك بعض الزلزال التي حدثت بالقرب من سد النهضة آخرها فى 8 مايو 2023 بقوة 4.4 على بعد 100 كم".



واختتم: "ومن المتوقع أن يتسبب سد النهضة والبحيرة فى حدوث زلازل فى منطقته نتيجة وزن السدين الرئيسى والمكمل ومياه البحيرة (60 مليار طن)".

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