الأربعاء 01 يناير 2025
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"بيت الزكاة والصدقات" يبدأ اليوم صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين

بيت الزكاة والصدقات،
بيت الزكاة والصدقات، فيتو
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وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات، بصرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي الشهري عن شهر يناير بداية من اليوم الأربعاء الموافق 1 من يناير 2025م.

 

«بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف إعانة شهر يناير 2025م للمستحقين

أكد «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانة الشهرية للأسر المستحقة والأوْلى بالرعاية عن شهر يناير 2025م، سيكون متوافرًا في جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.

أوضح «بيت الزكاة والصدقات» أن صرف الإعانات الشهرية للمستحقين يندرج ضمن برنامج (سند) لتقديم إعانات شهرية للأوْلى بالرعاية في جميع المحافظات، وهو أحد البرامج التنموية لـ«بيت الزكاة والصدقات» التي تعمل على مد يد العون إلى الأسر الأكثر احتياجًا التي تجد صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها.

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