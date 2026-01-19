جيش الاحتلال والشاباك يطلقان عملية أمنية واسعة في مدينة الخليل

18 حجم الخط

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، أن "قوات الجيش والشاباك والشرطة وحرس الحدود، وبقيادة لواء يهودا، بدأت عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مساء أمس الأحد".



وأوضح البيان، أن "العملية تركزت في حي جبل جوهر، وتهدف إلى تفكيك ما وصفه بـ"البنية التحتية للإرهاب"، ومصادرة الأسلحة غير المشروعة، وتعزيز الأمن في المنطقة".



وأشار إلى أن "العملية ستستمر عدة أيام، ومن المتوقع أن يُسمع خلالها دوي انفجارات، إلى جانب تحركات مكثفة لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل المدينة".

وأكدت قوات الاحتلال، في بيانها، أنها "ستواصل تنفيذ عمليات استباقية لمكافحة ما تصفه بالإرهاب في مختلف مناطق الضفة الغربية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل خلال عام 2025 في الضفة الغربية 230 فلسطينيًا واعتقل 7400 آخرين.



وأفاد موقع "أكسيوس"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مستشاريه طلبوا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعادة النظر في سياسات إسرائيل بالضفة الغربية المحتلة خلال اجتماعهم يوم الإثنين.



ونقلت مصادر أمريكية مطلعة، أن البيت الأبيض يرى أن أي تصعيد عنيف في الضفة الغربية قد يعيق جهود تنفيذ اتفاق السلام في غزة ويؤثر على إمكانية توسيع اتفاقيات إبراهيم قبل انتهاء ولاية ترامب.

وأشار المسئولون، إلى أن ترامب وفريقه أعربوا عن قلقهم من تصاعد العنف هناك، مطالبين نتنياهو بتجنب خطوات استفزازية والعمل على تهدئة الأوضاع.

