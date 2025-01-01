الأربعاء 01 يناير 2025
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خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، إنه في عام 2025، من المتوقع أن يواصل النادي الأهلي تحقيق النجاحات والتقدم، مع تحقيق مزيد من البطولات والإنجازات، مع توقعات برحيل محمود الخطيب عن النادي في نفس العام.

 

عام الحظ لكهربا والأسوأ لإمام عاشور

وتابعت: سيستمر محمد رمضان في منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي خلال 2025، بينما سيكون العام الجديد هو عام الحظ لمحمود كهربا، وسيكون العام الأسوأ لإمام عاشور، الذي سيواجه صعوبات كبيرة، بينما وسام أبو علي مهاجم الأهلي من أكثر الشخصيات حظًا في عالم كرة القدم في 2025.

 

توقعات نادي الزمالك وحسين لبيب

وأضافت عبير، خلال مقابلتها، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن نادي الزمالك، سوف يعاني من عدم الاتزان والتردد في اتخاذ القرارات خلال عام 2025، كما يبدو أن رئيس النادي حسين لبيب سيعاني من حالة عدم الاستقرار في قراراته هذا العام.

 

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توقعات شيكابالا وعبد الله السعيد وفتوح

وأوضحت عبير، أنه من المتوقع أن يرغب أحمد فتوح في الابتعاد عن الأضواء والتركيز على حياته الخاصة في 2025، بينما سيكون عبد الله السعيد عرضة للمشاعر الغاضبة في هذا العام، وقد يواجه تحديات عاطفية ومهنية في المقابل، بينما سيستمر شيكابالا في التميز ويكون ضمن الأكثر حظًا في 2025، حيث يحقق أداءً مميزًا على المستوى الشخصي والمهني.

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