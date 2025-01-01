تطورات جديدة في واقعة القبض على نجل القرضاوي، حجزه هيطول والإخوان تلعب بالجنسية التركية

نجل القرضاوي، كشفت مصادر تطورات جديدة في واقعة القبض على عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي في لبنان.

وقالت المصادر لـ"العربية.نت"، إن جماعة الإخوان الإرهابية علمت من خلال المحامي اللبناني المكلف بمتابعة القضية أن نجل القرضاوي قد يتعرض لتوقيف طويل لحين وصول ملف تسلمه من مصر، وكذلك كافة أوراق القضايا المتهم والمدان فيها بأحكام قضائية، مضيفة أنه حتى ذلك الحين، فإن نجل القرضاوي سيظل قيد الاحتجاز والتوقيف في لبنان.

في الإطار ذاته، تبحث الجماعة تكليف محام دولي لمتابعة القضية بجانب المحامي اللبناني، وستركز الجماعة ومحاميها الدولي في دفوعها على أن نجل القرضاوي تركي الجنسية، زاعمة أن القضايا المدان فيها في مصر سياسية وليست جنائية.

وحسب معلومات "العربية.نت"، فإن مجموعة إسطنبول، بقيادة محمود حسين، قدمت عدة مذكرات لجهات حقوقية ودولية تطالب الحكومة اللبنانية بالإفراج عن نجل القرضاوي وعدم تسليمه إلى مصر.

وحسب المذكرة التي قدمتها الجماعة إلى المنظمات الحقوقية والدولية، فإنها تطالب لبنان، حال أن سلطاتها رأت ضرورة إنهاء إقامة نجل القرضاوي في البلاد وتسليمه، بالسماح له بالمغادرة إلى ⁧تركيا⁩، التي يحمل جنسيتها، وذلك باعتباره الخيار الوحيد القانوني لنجل القرضاوي من وجهة نظر الجماعة.

وكان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار، قد كشف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادًا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة، والتحريض على العنف والإرهاب.

وأضاف أنه تسلم نجل القرضاوي، الاثنين، من جهاز الأمن العام، واستجوبه وفق الأصول القانونية، مشيرا إلى أنه سيطلب من مصر باعتبارها الدولة التي أصدرت الحكم بحقه إرسال طلب استرداده وتسلمه لدراسته، وسيتخذ القرار بشأن التسليم من عدمه.

وشنت جماعة الإخوان حملات مكثفة ضد الدولة والسلطات اللبنانية لإجبارها على الإفراج عن نجل القرضاوي.

وحسب معلومات سابقة لـ"العربية.نت"، فإن توقيف السلطات اللبنانية لنجل القرضاوي جاء على خلفية ورود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي، حيث إنه مطلوب للسلطات المصرية لكونه مدانا في عدة قضايا ومحكوما عليه بالسجن في مصر.

يشار إلى نجل القرضاوي قد توجه إلى دمشق في زيارة سريعة إلى سوريا، حيث شارك في الاحتفال بالثورة السورية وقدم التهنئة للشعب السوري.

‏وبث عبد الرحمن يوسف فيديو من سوريا خلال احتفاله بالثورة السورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية.

وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة، حيث طالب النشطاء ورواد مواقع التواصل بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

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