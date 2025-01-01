الأربعاء 01 يناير 2025
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اقتصاد

هتزيد مرتين في يناير 2025، اليوم تطبيق أول زيادة لأسعار جبنة دومتي

دومتي
دومتي

أعلن حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك، تغير شركة الصناعات الغذائية العربية المنتجة لجبنة دومتي أسعارها مرتين خلال يناير 2025.

 

دومتي ترسل قائمتين للأسعار الجديدة لمنتجاتها في يناير

وأشار «المنوفي» إلى أنه على غير المعتاد قررت الشركة إرسال قائمتين لأسعار منتجاتها في شهر واحد، إذ وفقًا لقرار الشركة المرسل للتجار والذي حصلت «فيتو» على نسخة منه؛ فإن دومتي قررت رفع سعر الجبن مرتين في 1 و18 يناير 2025.

20 جنيها زيادة في أسعار جبنة دومتي في يناير الجاري

وبمقارنة أسعار جبنة دومتي الجديدة التي ستطبق في يناير الجاري بسعرها السابق؛ فإن الشركة قررت رفع سعر الجبن دومتي من جنيهين إلى 20 جنيها في بعض الأصناف (زيادة على دفعتين أول الشهر ومنتصفه).

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سعر الجبنة دومتي في 1 يناير 2025

 أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 1 يناير 2025

وجاءت أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في  1 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، كالأتي:

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 830 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 375 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 390 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 315 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. 

بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة. 

 

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سعر الجبنة دومتي في 18 يناير 2025

 أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025

وعن أسعار جبنة دومتي بعد الزيادة في 18 يناير 2025، سعر الكرتونة لمحلات التجزئة، فجاءت كالآتي:

  1. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن كيلو نحو 850 جنيهًا في محلات التجزئة.
  2. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 250 جرامًا نحو 385 جنيهًا في محلات التجزئة.
  3. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 500 جرام نحو 400 جنيه في محلات التجزئة.
  4. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 125 جرامًا نحو 400 جنيه في محلات التجزئة.
  5. بلغ سعر جبنة دومتي بلس وزن 80 جرامًا نحو 320 جنيهًا في محلات التجزئة.
  6. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 250 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة.
  7. بلغ سعر جبنة دومتي جولد وزن 500 جرامًا نحو 750 جنيهًا في محلات التجزئة.
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سعر الجبنة دومتي بعد تطبيق الزيادة في نوفمبر الماضي

 

تطبيق الزيادة في سعر دومتي في نوفمبر الماضي

وكانت آخر زيادة أقرتها شركة الصناعات الغذائية العربية «دومتي» «وفقًا لتصريحات المنوفي السابقة» لرفع أسعار منتجاتها في نوفمبر الماضي.

وعللت الشركة السبب في رفع أسعار منتجاتها يرجع إلى زيادة سعر المواد الخام ونقصها من الأسواق.

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