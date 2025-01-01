في ليلة رأس السنة، انقطاع المياه عن العاصمة الألمانية برلين

انقطعت المياه في أجزاء واسعة من العاصمة الألمانية برلين في ليلة رأس السنة.



وأوضحت شركات المياه في برلين مساء الثلاثاء أن هذا الانقطاع سببه كسر في ماسورة مياه في شارع زيشتراسه في حي فيدينج.

كسر كبير في ماسورة المياه

من جانبها، وصفت قوات الإطفاء ما حدث بأنه «كسر كبير في ماسورة المياه».



وكان مراسلون في وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أفادوا في وقت سابق بعدم وجود مياه في الصنابير في منازل في مناطق كرويتسبرج وشونيبرج وشارلوتنبورج.



كما تم الإعلان أن المياه انقطعت بشكل جزئي في منطقتي فيدينج وموابيت، وأن أسباب الانقطاع لا تزال غير معلومة.

مناشدة شولتش للألمان

وأمس ناشد المستشار الألماني أولاف شولتس المواطنين التصويت في الانتخابات المبكرة التي تجرى في فبرايرفي ظل الجدل الدائر في البلاد بشأن الهجرة وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف.

تأتي المناشدة في كلمة شولتس بمناسبة العام الجديد.

ويقول شولتس في خطابه «إنني أناشدكم اليوم، من فضلكم اذهبوا للتصويت! من خلال النظر حولكم إلى العالم، ستعرفون كيف تمثل الانتخابات الحرة والنزيهة إنجازا عظيما».

ويتوجه الألمان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يوم 23 فبراير بعد انهيار الحكومة الائتلافية المنقسمة بقيادة شولتس والتي تضم حزبه الديمقراطي الاجتماعي والخضر والحزب الديمقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال.

حزب البديل وماسك

وفي خطابه، أشار شولتس أيضا إلى الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي عبر عن دعمه لحزب البديل من أجل ألمانيا ودعا شولتس إلى الاستقالة في أعقاب الهجوم المميت في سوق لهدايا عيد الميلاد في ماجديبورج.

وقال شولتس في كلمته إن مستقبل ألمانيا «لن يحدده أصحاب قنوات وسائل التواصل الاجتماعي».

وأضاف «لن يكون الشخص الذي يصرخ بصوت أعلى هو من يقرر إلى أين تتجه ألمانيا، بل إن القرار يعود إلى الغالبية العظمى من العقلاء والشرفاء».

وقُتل خمسة أشخاص وأصيب نحو 200 آخرين في هجوم دهس بسيارة في سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة ماجديبورج الألمانية في 20 ديسمبر، مما أجج النقاش حول الحد من الهجرة واتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن ترحيل المهاجرين.

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