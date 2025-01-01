الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

بعد وعكته الصحية، وصلة رقص لـ رضا البحراوي مع بابا نويل في حفل رأس السنة (فيديو)

رضا البحراوي، فيتو
رضا البحراوي، فيتو

أحيا المطرب الشعبي رضا البحراوي، حفل غنائي ضمن سهرات رأس السنة، وسط حضور غفير من جمهوره ومحبيه.

 

وظهر البحراوي، وهو يرقص مع رجل يرتدي ملابس بابا نويل، كنوع من المزاح والكوميديا بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة.

أزمة رضا البحراوي الصحية

 على الجانب الآخر، كانت حصلت “فيتو” على صورة رضا البحراوي، وهو جالس في منزله بعد تعليق الطاقم الطبي بعض المحاليل لسرعة إنقاذه من هبوط حاد في الدورة الدموية.

أغنية الفولت العالي

 وكان المطرب الشعبي، رضا البحراوي، قد نجح في تصدر تريند اليوتيوب بأغنية “الفولت العالي”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، ووصلت الأغنية لـ مليون مشاهدة، بعد أيام قليلة من طرحها وتصدر التريند الرابع على موقع “اليوتيوب".

 

يذكر أن آخر أعمال المطرب الشعبي، رضا البحراوي، كانت "لو جاي في سيط“ خلال الفترة الماضية، من كلمات حسام موكا ألحان وليد سمارة توزيع أشرف البرنس.

 

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:"أنا وحش جيلي ومين قدي من صغري معروف ومعلم، نجاحي تعبك ومضايقك أصل أنت من الركنة مصدي، هات آخرك ياض، يا بني كله على الله".

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