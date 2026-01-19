رمضان السيد: دياز أخطأ والسنغال استحقت لقب أمم أفريقيا عن جدارة

18 حجم الخط

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن ركلة الجزاء التي أهدرها إبراهيم دياز جاءت نتيجة قراءة خاطئة لتحركات حارس مرمى السنغال، نافيًا وجود أي اتفاق مسبق بين اللاعب والحارس.

تصريحات رمضان السيد

وقال رمضان السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن أغلب لاعبي كرة القدم المتخصصين في تنفيذ ركلات الجزاء غيّروا من أسلوبهم في الفترة الأخيرة، وأصبحوا يسددون الكرة في منتصف المرمى، مشيرًا إلى أن دياز نفّذ الركلة معتقدًا أن حارس السنغال سيرتمي في أحد الجانبين.

وأضاف أن إبراهيم دياز يعد من أفضل لاعبي البطولة، لكن قراره في هذه اللقطة لم يكن موفقًا، مؤكدًا في الوقت نفسه استبعاده التام لفكرة وجود اتفاق بين دياز والحارس إدوارد ميندي على طريقة تنفيذ الركلة، خاصة في ظل التوتر الشديد الذي شهدته المباراة وتهديد منتخب السنغال بالانسحاب.

وأوضح رمضان السيد أن منتخب السنغال استحق التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عن جدارة، بعدما قدم مستويات ثابتة وقوية منذ انطلاق البطولة، على عكس منتخب المغرب الذي ظهر بأداء متواضع في بعض المباريات.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تعرض لانتقادات كبيرة بسبب تذبذب الأداء، بينما حافظ منتخب السنغال على نفس المستوى الفني والبدني طوال مشواره في البطولة، وهو ما حسم اللقب لصالحه.

