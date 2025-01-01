صحة النواب تحسم اليوم تعريف الخطأ الطبي بقانون المسؤولية الطبية

تواصل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون المسئؤولية الطبية، حيث من المقرر أن تحسم تعريف الخطأ الطبي والخطأ الجسيم في مناقشات اليوم بالإضافة إلي مناقشة باقي مواد مشروع القانون.

لجنة الصحة بمجلس النواب

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها أمس علي مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، من حيث المبدأ بعد تعديل اسم القانون من حماية المريض إلى سلامة المريض، وعدلت اللجنة في مواد الإصدار كافة النصوص التي تتضمن عبارة حماية المريض إلى سلامة المريض. ووافقت اللجنة على مواد الإصدار في مشروع القانون الذي سبق ووافق عليه مجلس الشيوخ.

تعريفات قانون المسئولية الطبية

وجاء نص مادة 1 كالتالي:

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

1-المهن الطبية: هي المهن التي يتم من خلالها تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، والتي يزاولها كل من الفئات الآتية: الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسو وأخصائيو العلاج الطبيعي والتمريض العالي وهيئات التمريض الفنية والفنيون الصحيون والفنيون في فروع الأشعة والتحاليل والبصريات وتكنولوجيو العلوم الصحية التطبيقية وفنيو الإسعاف، المرخص لهم بمزاولة المهنة، وغيرها من المهن الطبية الأخرى التي يصدر تشريع يرخص بمزاولتها.

2-الخدمة الطبية: كل الإجراءات الطبية والتي تشمل الفحص السريري أو الفحوصات المعملية أو الفحص الإشعاعي أو الاستشارات الطبية أو العمليات الجراحية أو وصف الأدوية أو صرفها أو الرعاية التمريضية أو الإقامة في المنشآت الطبية، وأي إجراء آخر ذو طبيعة وقائية أو تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية.

3-مقدم الخدمة أي شخص مرخص له بمزاولة مهنة من المهن الطبية ويقوم بعمل من أعمال الخدمة الطبية أو يشترك في القيام بها وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك

4-متلقي الخدمة: أي شخص يتلقى الخدمة الطبية من مقدم الخدمة.

5-المنشأة: مكان عام أو خاص مرخص له من الجهة الإدارية المختصة لتقديم الخدمة الطبية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.

6-المضاعفات الطبية: تطور غير مرغوب للحالة الصحية لمتلقي الخدمة أثناء أو بسبب تقديم الخدمة الطبية بلا ارتباط سببي أو شرطي بفعل مقدم الخدمة أو مهارته.

7-الحالة الطارئة: حدث طبى مفاجئ لأحد الأشخاص ويشكل خطرا حادا على حالته الصحية يتطلب تدخلا طبيا فوريا للحيلولة دون تفاقم المضاعفات الطبية المترتبة عليه.

8-الموافقة المستنيرة: التعبير المكتوب المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر ذلك فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، والذي يتضمن الموافقة الصريحة على تلقي الخدمة الطبية أو رفض تلقيها بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها، متضمنًا على الأخص الآثار والأخطار المحتملة التي قد تؤثر على قراره في هذا الشأن، وفقًا للنموذج الذي تعده الوزارة المختصة بشئون الصحة.

9-الموافقة: التعبير المبني على إرادة حرة وطواعية كاملة والصادر عن متلقي الخدمة إذا كان كامل الأهلية أو من وليه أو الوصي أو القيم عليه إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها، فإن تعذر فمن أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

10-الموافقة على تلقي الخدمة الطبية بعد إعلامه وتبصيره بجميع جوانبها.



12-اللجنة العليا اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.

13-الصندوق: صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون.

حذف الحبس الاحتياطي

وشهد اجتماع اللجنة أمس مناقشة المشروع من حيث المبدأ بحضور وزيرا الصحة والسكان والمجالس النيابية والتواصل السياسي، وتعهدات بحذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع القانون، وتعديل بعض التعريفات التي توضح الفرق بين المضاعفات والأخطاء الطبية، فضلًا عن تعديل المادة ١٨ الخاصة باللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأيضًا المادتين ٢٧ و٢٨ الخاصة بالعقوبات.

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