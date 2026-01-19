ارتفاع طن النترات المخصوص 1401 جنيه، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

18 حجم الخط

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا التباين في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23972 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 1401 جنيه.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 13230 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 966 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18567 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 659 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24767 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 696 جنيها.

النطاق السعري: من 21200 إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 11875 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 482 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

