الأربعاء 01 يناير 2025
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اللقطات الأولى لحريق شقتين بسموحة وسان ستيفانو بالإسكندرية بسبب احتفالات رأس السنة

اول حرائق السنه الجديدة
اول حرائق السنه الجديدة بالإسكندرية، فيتو

نشب حريقان في شقتين بمناطق مختلفة بحي شرق  في الساعات الأولى من العام الجديد 2025 بالإسكندرية عقب الاحتفالات بالألعاب النارية، دون إصابات أو خسائر بشرية.

 

حريق شقة سان ستيفانو 

وجاء الحريق الأول بشقة في مول وشقق سان ستيفانو  بالدور الخامس، وهرع قاطني الشقة السكنية والشقق المجاورة إلى الشارع.

وتمكنت الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة علي الحريق، وبحسب شهود عيان فإنه يرجح أن تكون الحريق بسبب الألعاب النارية التي انطلقت احتفالًا برأس السنة الجديدة. 

 

 

 

حريق شقة سموحة بسبب الألعاب النارية 

كما شهدت منطقة سموحة أمام مول متاجر حريق شقة سكنية بالدور السابع، وجرى السيطرة عليها من سيارات إطفاء الحماية المدنية والحريق.

وأفادت المعاينة الأولية أن سبب الحريق هو الألعاب النارية التي أطلقت بالمنطقة. 

 

ألعاب نارية وزحام احتفالا برأس السنة في الإسكندرية 

وكانت عدة مناطق في شرق الإسكندرية قد شهدت إطلاقًا كثيفًا للألعاب النارية احتفالا بالعام الميلادي الجديد 2025، وشهدت منطقة جرين بلازا التجارية زحامًا شديدًا بالآلاف للاحتفال بالعام الجديد وشهدت منطقة سان ستيفانو زحام وإطلاق الألعاب النارية على كورنيش الإسكندرية. 

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