لليوم الثاني، استمرار حجز وتخصيص شقق ديارنا عبر منصة مصر العقارية

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار الحجز وتخصيص شقق ديارنا لليوم الثاني على التوالي ضمن طرح حوالي 25 ألف شقة بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

وأوضحت الوزارة، أنه على المواطنين الذين تقدموا للحجز الدخول على الرابط الإلكتروني.

وأعلنت منصة مصر العقارية الرسمية الانتهاء من تخصيص 95٪ من شقق ديارنا وفقا لأسبقية الحجز بكل شفافية وعدالة.

ويُعد اليوم الإثنين آخر يوم لاستكمال مرحلة التخصيص بالمشروع عبر المنصة وذلك للمتقدمين ومسددي قيمة جدية الحجز .

وتوفر الوزارة عدد 10,614 وحدة سكنية ضمن مشروع ديارنا، بمقدم جدية حجز يبلغ 201 ألف جنيه، وذلك في مدن:

السادات – برج العرب الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – حدائق أكتوبر – العبور الجديدة – العلمين – أكتوبر الجديدة – السويس الجديدة – بدر – 15 مايو – دمياط الجديدة – قنا الجديدة.

وأكد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفًا: “نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة”.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الوحدات تقديرية قابلة للزيادة بحد أقصى في حدود 20% ومحددة للمتر المربع، ببيان أعداد الوحدات المرفق بخلاف نسب التميز لكل وحدة.

- وديعة الصيانة المقررة من قيمة الوحدة يتم سداده عند الاستلام.

- يتم تحديد قيمة تقديرية (1%) من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدمًا عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.