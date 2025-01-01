الأربعاء 01 يناير 2025
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ثقافة وفنون

نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو)

مصطفى شعبان، فيتو
مصطفى شعبان، فيتو

أعلن النجم مصطفى شعبان، زواجه رسميًّا  قائلًا: "لما فكرت في موضوع إعلان الزواج أنا ومراتي كانت فيه ظروف؛ والدي تعب أوي ودخل المستشفى فقررنا التأجيل وهو حاليًّا كويس".

وأضاف مصطفى شعبان خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في سهرة خاصة على قناة الحياة: “خلال هذه الفترة كنا احنا مقررين الزواج قبلها، وأجلنا الزواج، ثم أجلنا بسبب ظروف تعب الوالد، ولما خرج من المستشفى طلب مني أكتب الكتاب ثاني يوم"، متابعًا "والدي قال لي لو ما كتبتش الكتاب بكرة مش طالع من المستشفى، وعملناها عائلية وده سبب، فالتأجيل عمل حالة جدل، لكن تمت في النهاية".

ووجه رسالة لزوجته قائلًا: "سنة سعيدة عليك، وإن شاء الله نعيش أيام سعيدة، وأنا مبسوط وفخورة بها أوي والحياة بعد الجواز أحلى بكثير ومراتي اسمها هدى الناظر متخرجة من الجامعة الأمريكية وهي نصها صعيدي ونصها إنجليزي"، مؤكدًا أن حياتهم قائمة على التشارك والتفاهم وأنه أول من اعترف بحبه لها.

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مصطفى شعبان الإعلامي عمرو الليثي قناة الحياة الحياة

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