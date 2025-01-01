طلعت فنكوش، حسن أبو الروس يخدع جمهوره بشأن جائزة الـ 5 ملايين دولار (صور)

صدم الفنان حسن أبو الروس، الجمهور وذلك بعدما أعلن منذ أيام جائزة كبرى وقيمتها 5 ملايين دولار لمن يعرف من المطرب الذي يحيي معه الحفل ليلة رأس السنة.

حفل حسن أبو الروس ليلة رأس السنة

واتضح الأمر أنه نوع من الدعاية لحفله واستغلال التريند، حيث إنه نشر مجموعة صور برفقة شخص خلال حفله ومعهما شنطة مليئة بالدولارات لكنها لم تكن حقيقية بل مطبوع عليه صور “أبو الروس”.

ومن ناحية أخرى كان قد أطلق حسن أبو الروس كليب أغنيته الجديدة "سيبك من كل الناس" على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.

أغنية سيبك من كل الناس

الأغنية تم تصويرها في الإسكندرية ومن توزيع ناصر بيتس وكلمات إيفيل وحسن أبو الروس، ويعبر حسن من خلالها عن الضغوطات التي مرت عليه في حياته الشخصية على نطاق العمل من كلام لمحاولة تحطيمه، ورسالة للشباب للمحاولة والمعافرة مهما كانت الضغوطات وكلام الناس عليهم.

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