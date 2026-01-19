الإثنين 19 يناير 2026
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع الطماطم وانخفاض 6 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا، وفق آخر تحديثات السوق اليوم الإثنين 19 يناير 2026.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2026، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 6 جنيهات و11 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

البطاطس: بين 5 جنيهات و11 جنيهًا للكيلو.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 4 جنيهات و10 جنيهات.

البصل الأحمر: بين 6  و8 جنيهات.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 10 إلى 16 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الجزر بدون عروش: من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 25 إلى 35 جنيهًا.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الملوخية: بين 18 و22 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 10 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.

الباذنجان الرومي: بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

الباذنجان الأبيض: بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 21 و25 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 14 جنيها إلى 18 جنيهًا.

الفلفل الألوان: بين 25 و40 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 9 و15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الخيار البلدي: بين 9 و15 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

الثوم والليمون

الثوم: بين 20 و40 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

الجريدة الرسمية