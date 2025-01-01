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أول حوادث العام الجديد، حريق هائل بمستشفى القنايات بالشرقية (صور)

الدفع بـ3 سيارات
الدفع بـ3 سيارات إطفاء، اندلاع حريق بمستشفى القنايات، فيتو

نشب حريق بمستشفى القنايات المركزي في محافظة الشرقية، أول أيام العام الجديد، تم إبلاغ الإدارة العامة للحماية المدنية بالشرقية بالواقعة.

السيطرة على حريق منزل بقرية سنهوت في الشرقية (صور)

وصول سيارات الإطفاء إلى مستشفى القنايات المركزي

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى مستشفى القنايات المركزي وجار إخماد الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء، اندلاع حريق بمستشفي القنايات في الشرقية،فيتو
الدفع بـ3 سيارات إطفاء، اندلاع حريق بمستشفى القنايات في الشرقية،فيتو

8 أسباب وراء اندلاع الحرائق.. و7 خطوات تمنع حدوثها

وكشف مصدر مسؤول لـ"فيتو" بأن هناك 8 أسباب رئيسية لاندلع الحرائق وفقًا لتقارير فنية أعدها بعد إجراء معاينات وتحقيقات موسعة، موضحًا بأن هناك 7 إجراءات وقائية تحد من الحرائق.

أسباب الحرائق
1- التدخين بالمنزل وخاصة بغرف النوم.

2- ترك الأجهزة الكهربائية تعمل أثناء التواجد خارج المنزل.

3- التوصيلات الكهربائية العشوائية.

4- استخدام مفاتيح كهربائية رديئة الصنع.

5- عدم غلق محابس الغاز والاسطوانات.

6- ترك الطعام على المواقد دون الانتباه له.

7- استخدام الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات.

8- ترك المدافئ موقدة أثناء النوم.

إجراءات وقائية
1- عدم ترك المواد القابلة للاشتعال في متناول الأطفال.

2- إجراءات الصيانة الدورية على الأجهزة الكهربائية.

3- غلق الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة عند الخروج من المنزل.

4- استخدام الأجهزة والموصلات والمفاتيح الكهربائية المطابقة للمواصفات.

5- توفير جهاز إطفاء حريق مطفأة حريق بالمنزل.

6- توفير تهوية مناسبة لمنع تراكم الأدخنة.

7- تجنب التدخين بالمنزل

الدفع بـ3 سيارات إطفاء، اندلاع حريق بمستشفي القنايات في الشرقية،فيتو1
الدفع بـ3 سيارات إطفاء، اندلاع حريق بمستشفى القنايات في الشرقية، فيتو

إرشادات الحماية المدنية 

وتقول إدارة الحماية المدنية: إن الحرائق تتزايد لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء، اندلاع حريق بمستشفي القنايات في الشرقية،فيتو3
الدفع بـ3 سيارات إطفاء، اندلاع حريق بمستشفى القنايات في الشرقية، فيتو

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.

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