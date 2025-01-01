مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مشاجرة اندلعت مع بداية العام الجديد 2025 بين بعض جمهور حفل مؤدي المهرجانات شهير وبعض حضور حفل مطرب آخر، والتي أقيمت في الحزام الأخضر بوصلة دهشور احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس.

وألقت القوات الأمنية القبض علي مثيري الشغب وقام منظمي الحفل باستكمال الحفلة وسط تواجد أمني مكثف للتصدي لأي أعمال شغب قد تحدث.

وأقيمت حفلات لعدد من مطربي المهرجانات احتفالًا بأعياد الميلاد وبداية رأس السنة الميلادية، حيث كان من المقرر أن يحيي كل من 3 مطربين من مؤدي المهرجانات مشهورين بمنطقة الحزام الأخضر بوصلة دهشور الشيخ زايد عدد من الحفلات، لكن تفاجأ الحضور بوقوع مشاجرة بين عدد من الجماهير؛ مما ترتب عليه حدوث حالة من الهرج داخل المكان المقرر لإقامة الحفل.

تلقى قسم الشيخ زايد بلاغا بوقوع اشتباكات بين جماهير حفل كلٍ من إسلام كابونجا وفارس سكر وأحمد موزة، التي أقيمت في الحزام الأخضر بوصلة دهشور احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ لفض الاشتباكات.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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