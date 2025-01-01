الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

الامن يسيطر علي مشاجرة
الامن يسيطر علي مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجات مشهورين،فيتو

سيطرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على مشاجرة اندلعت مع بداية العام الجديد 2025 بين بعض جمهور حفل مؤدي المهرجانات شهير وبعض حضور حفل مطرب آخر، والتي أقيمت في الحزام الأخضر بوصلة دهشور احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس.

وألقت القوات الأمنية القبض علي مثيري الشغب وقام منظمي الحفل باستكمال الحفلة وسط تواجد أمني مكثف للتصدي لأي أعمال شغب قد تحدث.

وأقيمت حفلات لعدد من مطربي المهرجانات احتفالًا بأعياد الميلاد وبداية رأس السنة الميلادية، حيث كان من المقرر أن يحيي كل من 3 مطربين من مؤدي المهرجانات مشهورين بمنطقة الحزام الأخضر بوصلة دهشور الشيخ زايد عدد من الحفلات، لكن تفاجأ الحضور بوقوع مشاجرة بين عدد من الجماهير؛ مما ترتب عليه حدوث حالة من الهرج داخل المكان المقرر لإقامة الحفل.

تلقى قسم الشيخ زايد بلاغا بوقوع اشتباكات بين جماهير حفل كلٍ من إسلام كابونجا وفارس سكر وأحمد موزة، التي أقيمت في الحزام الأخضر بوصلة دهشور احتفالًا برأس السنة وأعياد الكريسماس، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ لفض الاشتباكات.

وتحرر المحضر اللازم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

احتفالات الكريسماس، زحام مروري بشوارع الشيخ زايد وأكتوبر

السجن يغيب حمو بيكا وسعد الصغير عن إحياء حفلات رأس السنة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية مشاجرة مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا الحزام الاخضر أعياد الكريسماس
ads

الأكثر قراءة

رئيس شعبة المحمول يكشف مفاجأة صادمة بشأن هواتف الخطين

في استجابة لفيتو، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج

مشاجرة بين جماهير مؤدي مهرجانات مشهورين بحفل رأس السنة بدهشور والأمن يتدخل

أول تواصل بين مصر والإدارة السورية الجديدة، الخارجية تعلن تفاصيل مكالمة عبد العاطي والشيباني

احتفالات رأس السنة في الامارات (بث مباشر)

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام 2025

معلمين، تامر حسني يشعل حماس جمهوره بحفل دبي مع نانسي عجرم (فيديو)

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

بالرقص والموسيقى، المصريون يحتفلون برأس السنة في شوارع القاهرة (فيديو وصور)

شوارع الكوربة والمعز والمعادي كاملة العدد في ليلة رأس السنة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم زيارة المريض في المنام وعلاقته بتفريج الكرب وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية