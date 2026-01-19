18 حجم الخط

تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين وذلك بشأن، خطوات الإبلاغ عن مخالفات دار الرعاية وفقًا لما كشفت عن وزارة التضامن الاجتماعي.

ونستعرض خلال السطور التالية التفاصيل كاملة بشأن خطوات الإبلاغ عن مخالفات دار الرعاية.

خطوات الإبلاغ عن مخالفات دار الرعاية

وكشفت وزارة التضامن خطوات الإبلاغ عن دار الرعاية المخالفة للقانون والتي تتضمن ما يلي:

- الخط الساخن 19828

- رقم واتس آب: 01557582104

- إضافة إلى البلاغات التي يتم رصدها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي



في سياق متصل، شددت وزارة التضامن الاجتماعي على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات، لضمان سرعة التدخل وحماية المستفيدين من الخدمات.

ضوابط جمع التبرعات



وأشارت الوزارة إلى أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، يحظر جمع التبرعات أو ممارسة أنشطة العمل الأهلي دون الحصول على الترخيص اللازم، مؤكدة أن أي مخالفة لذلك تُقابل بإجراءات قانونية رادعة.

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن ضبط شبكة للاتجار بالبشر يقودها مدير دار أيتام، ورجل أعمال ينفق على نزلاء الدار من ماله الخاص، مقابل استغلالهم في ممارسة الرذيلة داخل شقته بمصر الجديدة.

وقالت الوزارة: إن ذلك يأتي في إطار التنسيق مع النيابة العامة، ومكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي بالنيابة العامة، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، للتصدي ومجابهة أوجه الانتهاكات التي تحدث داخل دور الرعاية، حرصًا على تحقيق المصلحة الفضلي للنزلاء داخل تلك الدور، حيث تجري زيارات ميدانية دورية ومفاجئة عن طريق فرق التدخل السريع المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ولجان الضبطية القضائية بالوزارة، لمجابهة أي تقصير في الخدمات المقدمة للمستفيدين من تلك الدور والمؤسسات، خاصة أن الوزارة تهدف إلى إيجاد بيئة داعمة وآمنة تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.