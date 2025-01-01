الأربعاء 01 يناير 2025
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من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

احتفالات رأس السنة،
احتفالات رأس السنة، فيتو

شهدت مصر، احتفالات رأس السنة 2025 بأجواء من الفرح والبهجة، حيث تزينت شوارع القاهرة بألوان الزينة وأضواء الليزر، وخرج المواطنون للاحتفال بالعام الجديد وتوديع عام 2024. 

الألعاب النارية في الأهرامات:

وأطلق عدد من أهالي منطقة أهرامات الجيزة تم عرضا للألعاب  النارية في تمام الساعة 12:00 صباحًا، احتفالا بقدوم العام الجديدة.

كما  تميزت الاحتفالات في شارع المعز ووسط القاهرة بطابعها التاريخي، حيث اندمجت الأضواء الحديثة مع العمارة الإسلامية الفريدة، مما خلق منظرًا ساحرًا جذب العديد من الزوار والسياح.

وازدحمت الأسواق الحرفية في شارع المعز بالزوار الذين حرصوا على شراء الهدايا التذكارية والمنتجات اليدوية المصنوعة خصوصًا للاحتفال بالعام الجديد.

كما قدمت الفرق الفنية عروضًا متنوعة من الموسيقى والرقص الشعبي، مما أضفى على الاحتفالات روحًا من المرح والحماس.

وشهدت ميدان الكوربة إقبالًا كبيرًا من العائلات والشباب، وتميزت الاحتفالات بطابعها العائلي، حيث حرص الأهالي على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بأجواء الاحتفال.

شهدت المطاعم والمقاهي إقبالًا كبيرًا، حيث قدمت قائمة متنوعة من الأكلات المصرية التقليدية والحلويات، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من احتفالات رأس السنة.

كما حرصت الأجهزة الأمنية على توفير الأمن والحماية للمحتفلين، حيث انتشر رجال الشرطة في جميع المناطق للاحتفال، مما ساهم في خلق جو من الأمان والطمأنينة.

المرور في ليلة رأس السنة

وتواصل الإدارة العامة للمرور  تنفيذ خطتها في تأمين كافة الطرق وتكثيف تواجدها اليوم، في جميع الطرق المؤدية المولات الشهيرة والمسارح ودور السينما والنوادي لتأمين احتفالات ليلة رأس السنة والقضاء على الزحام وتسيير الطرق أثناء الاحتفالات.

حيث وضعت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة، خطة استهدفت تخفيف الضغط المروري على بعض الطرق وإيجاد محاور بديلة. 

وتأتي عناصر تلك الخطة كالتالي:  

- التشديد على عدم ترك السيارات في أماكن غير مخصصة لوقوفها خاصة بالقاهرة أو الجيزة، حتى لا تسبب التكدسات بالشوارع خاصة في منطقة وسط البلد ومناطق الكورنيش التى تشهد ازدحامًا كبيرًا خلال الاحتفالات برأس السنة.

-تكثيف المرور الدوري لضبط أى اعتداء على المرافق العامة بالتنسيق مع لضبط أى اعتداء على المرافق العامة وإزالة أي إشغالات للطرق والأرصفة التي تعوق حركة المارة

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