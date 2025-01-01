الأربعاء 01 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة

الطائرة الكورية الجنوبية
الطائرة الكورية الجنوبية المنكوبة، فيتو

تمكَّن المحقِّقون في حادث تحطّم طائرة بوينج 737-800 تابعة لشركة “جيجو” مما أسفر عن مصرع 179 شخصًا في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية، من استخراج بيانات أولية من أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب ما أعلن مسؤول اليوم الأربعاء.

 

مسجل صوت قمرة القيادة

وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونج-وان إنّ “الاستخراج الأولي لمسجّل صوت قمّرة القيادة اكتمل بالفعل”، مشيرا إلى أنّ الخبراء ما زالوا يحاولون استخراج البيانات من الصندوق الأسود الثاني الذي يسجّل بيانات الرحلة.


أكبر عدد من القتلى

وفي أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق، لقي 179 شخصًا حتفهم الأحد، فيما جرى إنقاذ شخصين فقط، بعد تحطم طائرة ركاب إثر هبوطها دون عجلات وانحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار، قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار مو أن الدولي.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع لدى وصول الطائرة “7 سي 2216” التابعة لشركة “جيجو إير”، القادمة من بانكوك عاصمة تايلاند، وعلى متنها 175 راكبًا وستة من أفراد الطاقم، في أثناء محاولتها الهبوط في المطار الواقع جنوبي البلاد بعد التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي بقليل.

تشير بيانات وزارة النقل إلى أن الحادثة خلفت أكبر عدد من القتلى في تحطم طائرة تابعة لشركة من كوريا الجنوبية منذ نحو ثلاثة عقود، وهي أسوأ حادثة داخل البلاد على الإطلاق.

وأظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام محلية الطائرة، وهي ذات محركين من طراز بوينغ «737-800»، تنزلق على المدرج دون عجلات هبوط ثم تصطدم بجدار، لتتحول إلى كرة من اللهب والحطام، وأظهرت صور أخرى تصاعد الدخان وألسنة اللهب من أجزاء الطائرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تحط م طائرة بوينج 737-800 شركة جيجو أسوأ كارثة طيران كوريا الجنوبية بيانات أولية الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة نائب وزير الطيران المدني جو جونج-وان صوت قم رة القيادة الصندوق الأسود الثاني بيانات الرحلة تحطم طائرة ركاب مطار مو أن الدولي وزارة النقل في كوريا الجنوبية شركة “جيجو إير
ads

الأكثر قراءة

هتزيد مرتين في يناير 2025، اليوم تطبيق أول زيادة لأسعار جبنة دومتي

عين في الجنة وعين في النار، ماذا قال رضا سليم بشأن رحيله عن الأهلي (فيديو)

تطورات جديدة في واقعة القبض على نجل القرضاوي، حجزه هيطول والإخوان تلعب بالجنسية التركية

في استجابة لفيتو، المالية والاتصالات تكشفان تفاصيل رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج

من الإعلانات لمديرة أعمال نجم سوبر ستار، ما لا تعرفه عن هدى الناظر زوجة مصطفى شعبان

نصها صعيدي ونصها إنجليزي، مصطفى شعبان يفجر مفاجأة 2025 ويعلن زواجه رسميا (فيديو)

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

اليوم، صرف معاشات شهر يناير 2025 وفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي

منوعات

المزيد

خبيرة أبراج تكشف مصير كهربا وشيكابالا وحظوظ الأهلي والزمالك في 2025 ومفاجأة عن الخطيب

خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

من شارع المعز لعروض الأهرامات، كيف احتفل المصريون في القاهرة والجيزة برأس السنة 2025 (فيديو وصور)

زحام مروري وإقبال على محلات التسالي، أهالي المعادي يحتفلون بليلة رأس السنة (صور وفيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الثلاثاء 31-12-2024

مطالبات للحكومة بتوضيح حقيقة فرض رسوم على الموبايلات المستوردة وغلق الملايين منها

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 31-12-2024 في الأسواق

كم سجل سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 31-12-2024؟

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح العاشر.. عظماء الأسيست في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 1 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية