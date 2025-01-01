خبيرة أبراج عن 2025: محاولة اغتيالات رؤساء واضطرابات ببلدان عربية وهذا ما يحدث في مصر

قالت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، إن عام 2025 يُتوقع أن يكون عامًا حافلًا بالتحولات الجذرية والنهايات، ووفقًا لتفسيرات بعض الكتب القديمة، يُعتبر بدء السنة بيوم الأربعاء إشارة إلى انتشار الأوبئة والأمراض، ومن المتوقع في هذا السياق أن يشهد عام 2025 انتشارًا للأمراض الجلدية مثل جدري القرود.

استمرار حالة الفوضى والانقسامات في سوريا

وأضافت عبير، خلال مقابلتها، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أنه على الصعيد السياسي من المحتمل أن تستمر حالة الفوضى والانقسامات في سوريا خلال عام 2025، بينما تستمر الحرب في غزة، مع احتمالية انتهائها في أواخر العام.

اغتيال نتنياهو وبشار الأسد وأردوغان

وتابعت: من المتوقع أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرضة للاغتيال في هذا العام، وكذلك الرئيس السوري بشار الأسد قد يواجه مخاطر تهدد حياته، كما توقعت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيكون أيضًا في دائرة الخطر، كما أن دونالد ترامب فهناك توقعات تشير إلى أنه قد يتعرض لاغتيال جديد في عام 2025، مما يجعله من الشخصيات الأكثر حظًا في مواجهة المخاطر.

ظروف قاسية في اليمن

وأوضحت عبير، أنه من المُتوقع أن يتجدد الهجوم على لبنان في عام 2025، كما في وقت قد تشهد فيه الأردن تحولات جذرية على مختلف الأصعدة، كما أن اليمن من المتوقع أن تعيش أسوأ ظروفها في هذا العام، في حين من المُتوقع لإيران أن تشهد حالة من التشتت والغضب السياسي والاجتماعي.

الوضع الاقتصادي في مصر

واختتمت عبير، أنه على مستوى أوروبا فإن القارة العجوز ستكون في وضع غير مستقر خلال عام 2025، مع احتمالات لوجود أزمة اقتصادية أو سياسية، كما أن مصر متوقع لها أن تشهد البلاد نموًا اقتصاديًا كبيرًا، مما قد يُحدث تحولًا في الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

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