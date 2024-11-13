أخبار مصر: وفاة شقيقة شيخ الأزهر، ترامب يعين مذيعًا وزيرًا للدفاع، الأطباء تتحدث عن مصير طبيبة كفر الدوار، سقوط مستريح الذهب

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى

توفيت الحاجة سميحة الطيب، الشقيقة الكبرى لفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب الحساني،عن عمر ناهز 90 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 - 11 -2024، محذرة من نشاط للرياح على معظم الأنحاء وشبورة مائية صباحية ببعض المناطق.

حال إدانتها، هذا ما تفعله نقابة الأطباء مع طبيبة كفر الدوار وسام شعيب

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن نقابة الأطباء وبعد ظهور فيديو طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، تقدم ضدها الكثير من الشكاوى والبلاغات، لذلك النقابة استنكرت تمامًا ما تحدثت عنه الطبيبة والأسلوب التي خرجت به.

البرازيل تنشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة العشرين

أعلنت الحكومة البرازيلية أنه سيتم نشر 9 آلاف جندي لتوفير الأمن في قمة مجموعة العشرين في البرازيل.

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس بالأسواق

سجلت أسعار الفول والعدس تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المذيع التلفزيوني الأمريكي والعسكري السابق بيت هيجسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، حسبما جاء في بيان أصدره فريقه الانتقالي.

رسميا، مؤمن سليمان مديرًا فنيًّا للأهلي الليبي

أعلن الحساب الرسمي لفريق الأهلي الليبي عن إتمام التعاقد مع المدرب المصري مؤمن سليمان لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ترامب يعين إيلون ماسك وزيرا لوزارة "كفاءة الحكومة" الأمريكية

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي لتولي وزارة كفاءة الحكومة إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.

اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة

تتقدم قائمة هاني أبو ريدة، صباح اليوم الأربعاء، أوراق ترشحها في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه سيرشح مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث لمنصب وزير الدفاع.

مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي: إن قرب شخصية ترامب من النموذج الأمريكي هو السبب في فوزه بالانتخابات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": لن يأتي رئيس في أمريكا خلال خلال الـ50 عامًا المقبلة لا يدعم إسرائيل.

انفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي وإصابة 11 عاملًا على الأقل (فيديو)

أفادت وسائل إعلام أمريكية بانفجار هائل في مصنع بولاية كنتاكي، ما أدى إلى دوي هائل في المنطقة وإصابة 11 عاملًا على الأقل.

هل يقطع شيخ الأزهر زيارته الخارجية لتشييع جنازة شقيقته؟

أكد أحد أفراد أسرة آل الطيب بمحافظة الأقصر لـ "فيتو"، عدم حضور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب مراسم تشييع جنازة شقيقته الكبرى الحاجة سمحية وذلك لكونه حاليًّا في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركته في الدورة الـ29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29)، والتي تعقد خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

بعد تعيينه مديرًا لـ سي آي إيه، أبرز 5 معلومات عن جون راتكليف

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، ترشيح مدير المخابرات الوطنية السابق جون راتكليف، لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة

أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن الأفضل لإدارة القلعة الحمراء دعم صفوف الفريق بقوة خلال شهر يناير استعدادًا لمونديال الأندية 2025، مشددًا على ضرورة الاستعداد بقوة للوصول لأدوار متقدمة، خصوصًا أن الطموحات ستكون كبيرة للجماهير والإدارة، لذلك لا بد من دعم الفريق مبكرا بدءًا من شهر يناير المقبل.

أغراهم بالأرباح ولهف 2 مليون، كيف أوقع موظف وزوجته ونجله المواطنين في فخ تجارة الذهب بشبرا

شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، قيام موظف، بمساعدة زوجته ونجله وآخر بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة تشغيلها في المشغولات الذهبية، مقابل أرباح مالية، ولكنه استولى منهم على مبلغ مليون وتسعمائه ألف جنيه، واختفى وتوقف عن صرف الأرباح وتجري الأجهزة الأمنية محاولات مكثفة لضبطه.

ننشر نموذج إقرار تسلم جهاز التابلت لمعلمي الثانوية العامة

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًّا رقم ٦، بشأن إعادة تنظيم قواعد تحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة في توزيع أجهزة الحاسب اللوحي التابلت والفئات المستهدفة بالاستلام خلال العام الدراسي 2024-2025.

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

قضت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، أمس الثلاثاء، بتغريم متعاقد مع وزارة الدفاع الأمريكية مبلغ 42 مليون دولار كتعويض لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب الشهير بالعراق، والذي ارتبط اسمه بتقارير عديدة عن انتهاكات وأعمال تعذيب.

محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا

قال أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري إن اللاعب لم يطلب منه تقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد نادي الزمالك.

السجن 50 عامًا لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

قضت محكمة، أمس الثلاثاء، بسجن امرأة لمدة 50 عامًا لإجبار ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم (8 سنوات) المتحللة في شقة متسخة مليئة بالصراصير في منطقة هيوستن لأكثر من عام.

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال

أكد ياسر عبد الحليم محامي لاعبي سموحة، أن محمود عزت مدافع المقاولون وسموحة السابق كان يرتبط بعلاقة جيدة مع علي غزال ولعبا معًا في البرتغال، مؤكدًا أن غزال حصل على أموال كثيرة من اللاعبين وتقدم 9 لاعبين ضده ببلاغات.

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيًّا

خسرت المدربة البريطانية بيف بريستمان واثنان من مساعديها نهائيًّا وظيفتهم في منتخب سيدات كندا لكرة القدم، على خلفية فضيحة التجسس في أولمبياد باريس الصيف الماضي، وذلك وفق ما أعلن الاتحاد الكندي للعبة أمس الثلاثاء.