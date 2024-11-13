اليوم، قائمة هاني أبو ريدة تتقدم بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة

انتخابات اتحاد الكرة، تتقدم قائمة هاني أبو ريدة، صباح اليوم الأربعاء، أوراق ترشحها في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

ومن المقرر، أن تفوض قائمة هاني أبو ريدة أحد المحامين للتوجه إلى مقر الاتحاد وتقديم أوراق ترشحها في انتخابات الجبلاية.

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسماء التي تتواجد ضمن قائمة هاني أبو ريدة المرشح على منصب رئيس اتحاد الكرة في الانتخابات المقبلة.

هاني أبو ريدة، فيتو

قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة

وتضم القائمة: هاني أبو ريدة “رئيسًا”.

خالد الدرندلي: "نائبًا.

والأعضاء هم:

أحمد حلمي الشريف “عضو”.

حمادة الشربيني - رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم “عضو”.

وليد عمر درويش رئيس نادي تيم سبورت “عضو”.

مصطفى أبو زهري - عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي السابق “عضو”.

طارق أبو العينين - رئيس نادي سيراميكا كليوباترا “عضو”.

محمد أبو حسين - رجل أعمال “عضو”.

إيناس مظهر - المنسق الإعلامي بالفيفا “عضو”.

وتضم قائمة هاني أبو ريدة ثلاثة أعضاء في القائمة الإحتياطية هم:

أشرف موسى – عميد تربية رياضية بجنوب الوادي

جيمس حنا الحكم السابق

هيام بركة - عضو لجنة الحكام السابقة

موعد تقديم قائمة أبو ريدة أوراق ترشحها

وأكد أحمد شوبير أن قائمة هاني أبو ريدة تقدم اليوم الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحًا بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة.

وأضاف أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة السابق، لن يخوض الانتخابات المقبلة، لكنه سيكون له دور في اتحاد الكرة، ولم يكشف أي معلومات عن طبيعة هذا الدور.

جدير بالذكر أن الايام الثلاثة الأولى من فتح باب الترشح وهي الأحد والإثنين والثلاثاء، لم تتقدم أي قائمة بأوراق ترشحها في انتخابات اتحاد الكرة.