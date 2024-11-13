مصطفى الفقي يكشف خطوات ترامب تجاه حرب غزة وسر قمة الرياض قبل تنصيبه (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إن قرب شخصية ترامب من النموذج الأمريكي هو السبب في فوزه بالانتخابات.

دعم رؤساء أمريكا لإسرائيل

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": لن يأتي رئيس في أمريكا خلال خلال الـ50 عامًا المقبلة لا يدعم إسرائيل".

مبادرات ترامب للشرق الأوسط

وتابع: "ترامب سيحاول إطلاق مبادرات كثيرة عن الشرق الأوسط وروسيا، لكن وقف الحرب في غزة سيأخذ وقتًا في عهد ترامب عكس التوقعات، وقمة الرياض كانت لتسجيل الموقف العربي منذ البداية للإدارة الأمريكية الجديدة".

موقف السعودية من التطبيع مع إسرائيل

ولفت إلى أن النموذج السعودي يؤكد دائمًا على موقف المملكة أنه لا تطبيع مع إسرائيل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان أظهر تعاطفًا مع إيران وهذا موقف حكيم، وطهران تبحث عن دور فارسي وخطرها على العرب ليس أكبر من إسرائيل.



وأردف: العلاقة بين السيسي وترامب أفضل من علاقة الرئيس المصري بالرؤساء الأمريكيين السابقين، وجزء كبير من المثقفين العرب كانوا يفضلون ترامب وأنا منهم، معقبا: "عدو واضح أفضل من صديق أحمق".

وأشار إلى أن هناك قلقًا أوروبيًّا بعد فوز ترامب بالانتخابات، وأوروبا لم تتوقع مطلقًا مجيء ترامب، في حين أن بوتين سعيد بانتخاب ترامب وأي شرخ في علاقات وأوروبا وأمريكا في مصلحته، مشيرًا إلى أن بايدن كان يتعامل مع روسيا كعدو وترامب سيتعامل مع موسكو بشكل مختلف.



وتوقع مصطفى الفقي، الاتفاق على نقاط أساسية بين كييف وموسكو لحل النزاع بينهما.