ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار
كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 - 11 -2024، محذرة من نشاط للرياح على معظم الأنحاء وشبورة مائية صباحية ببعض المناطق.
حالة الطقس اليوم
وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، يسود اليوم طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الصباحية والتي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسرعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بدءًا من القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.
بالنسبة لحالة البحر المتوسط: خفيف ومعتدل، وارتفاع الموج ( 1.5 متر: 1.75 متر"، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ( 1.5 متر: 2.5 متر"، والرياح السطحية شمالية غربية.
كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد عودة الأمطار بعد انحسارها وأشارت إلى أن يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مصحوبا بنشاط للرياح أحيانًا.
ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:
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