الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

طقس اليوم وموعد سقوط
طقس اليوم وموعد سقوط الأمطار، فيتو

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 - 11 -2024، محذرة من نشاط للرياح على معظم الأنحاء وشبورة مائية صباحية ببعض المناطق. 

 

حالة الطقس اليوم

وقالت هيئة الأرصاد في بيان لها، يسود اليوم  طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل نهارا على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الصباحية والتي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسرعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة بدءًا من القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط: خفيف ومعتدل، وارتفاع الموج ( 1.5 متر: 1.75 متر"، والرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ( 1.5 متر: 2.5 متر"، والرياح السطحية شمالية غربية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية موعد عودة الأمطار بعد انحسارها وأشارت إلى أن يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2024 يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة مصحوبا بنشاط للرياح أحيانًا.

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم شبورة مائية شمال الصعيد الظواهر الجوية الأمطار حالة البحر الأحمر

الأكثر قراءة

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس بالأسواق

أغراهم بالأرباح ولهف 2 مليون، كيف أوقع موظف وزوجته ونجله المواطنين في فخ تجارة الذهب بشبرا

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

تطور جديد في سعر النفط وسط توقعات بشح المعروض

ترامب يعين مقدم البرامج في قناة "فوكس نيوز" بيت هيجسيث وزيرا للدفاع

هل يقطع شيخ الأزهر زيارته الخارجية لتشييع جنازة شقيقته؟

42 مليون دولار تعويض لـ 3 عراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

منوعات

المزيد

السجن 50 عاما لامرأة أجبرت ثلاثة من أطفالها على العيش مع جثة شقيقهم المتحللة

بعد فضيحة التجسس، فصل مدربة منتخب سيدات كندا لكرة القدم نهائيا

الملكة كاميلا تتغيب عن حدث مهم بسبب مرض مفاجئ

فيديو مثير لفنان رسم ترامب بطريقة "صادمة"

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرتان مقلقتان إحداهما تغطي مصر، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد سقوط الأمطار

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

هتشتري الأرز بكام النهاردة

أسعار طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إبراهيم عادل البديل الذهبي بتشكيلة منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 13 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads