دعا إلى تدمير غزة وقصف إيران، من هو بيت هيجسيث المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي

رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المذيع التلفزيوني الأمريكي والعسكري السابق بيت هيجسيث، لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، حسبما جاء في بيان أصدره فريقه الانتقالي.

وجاء في البيان: "يشرفني أن أعلن أنني أرشح بيت هيجسيث لمنصب وزير الدفاع.. بيت شخص صارم وذكي ويؤمن بوضع أمريكا في المقام الأول. مع بيت، سيعرف أعداء أمريكا أن قواتنا ستكون عظيمة مرة أخرى".

وبيت هيجسيث مؤيد قوي لإسرائيل، وأن إسرائيل يجب أن "تدمر غزة".

وعلاوة على ذلك، فقد دعم اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وحث الولايات المتحدة على قصف إيران بشكل مباشر.

وتخرج بيت هيجسيث من جامعتي هارفارد وبرينستون وهو من المحاربين القدامى وخدم في جوانتانامو والعراق وأفغانستان. بالإضافة إلى ذلك، عمل كمقدم برامج في قناة "فوكس نيوز" الموالية للحزب الجمهوري لمدة ثماني سنوات.

فوكس نيوز

وبتعيين بيت هيجسيث وزيرا للدفاع في إدارة ترامب الجديدة تكون الشبكة الأمريكية "فوكس نيوز" المعروفة بتأييدها للرئيس الجمهوري المنتخب قد استحوذت على ثاني منصب.

وسبق أن قدم مايك هاكابي، الذي اختباره ترامب سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل في الشبكة الأمريكية حيث قدم لفترة تعليقات سياسية لقناة "فوكس نيوز"، قبل أن يحظى برنامج حواري خاص به في عطلة نهاية الأسبوع على شاشتها.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب أن مدير المخابرات الوطنية الأمريكية السابق جون راتكليف، سيترأس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)".

وشغل راتكليف منصب مدير المخابرات الوطنية خلال إدارة ترامب الأولى في الفترة من 26 مايو 2020 إلى 20 يناير 2021، وقبل ذلك عمل عضوًا في مجلس النواب الأمريكي لعدة سنوات.