محامي سيف الجزيري يكشف موقف اللاعب من شكوى الزمالك في الفيفا
قال أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري إن اللاعب لم يطلب منه تقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ضد نادي الزمالك.
وأضاف خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "سيف الجزيري لاعب محترم ويركز في تدريباته وهو في خدمة الزمالك".
حقيقة شكوى الجزيري الزمالك في الفيفا
وأكمل: "سيف الجزيري لم يطلب مني التحرك لرفع دعوى ضد الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم".
تابع: "الجزيري اتفق على شروط طبيعية مع الزمالك قبل تجديد عقده واللاعب يحترم قرارات القلعة البيضاء".
برنامج خاص لتجهيز الجزيري للمباريات
وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز برنامجًا تدريبيًا خاصًّا للتونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة النصر الليبي الودية المُقبلة.
وخاض الجزيري مجموعة من التدريبات الخاصة، قبل المشاركة مع زملائه بالفريق في جميع فقرات المران الجماعي.
وانتظم سيف الجزيري في مران الزمالك بعد قضاء إجازة في إيطاليا والتي منحها جوميز للاعبين.
وكان سيف الجزيري غاضب بشدة بسبب استبعاده بشكل فني من مباراة سموحة الماضية في الدوري الممتاز.
الزمالك يستأنف تدريباته
واستأنف الزمالك تدريباته الثلاثاء على ملعب النادي استعدادًا للفترة المقبلة، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة ثلاثة أيام بعد الفوز على سموحة بهدفين دون رد في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك القادمة بالدوري
أما على صعيد بطولة الدوري يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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