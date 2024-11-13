أغراهم بالأرباح ولهف 2 مليون، كيف أوقع موظف وزوجته ونجله المواطنين في فخ تجارة الذهب بشبرا

شهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، قيام موظف، بمساعدة زوجته ونجله وآخر بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة تشغيلها في المشغولات الذهبية، مقابل أرباح مالية، ولكنه استولى منهم على مبلغ مليون وتسعمائه ألف جنيه، واختفى وتوقف عن صرف الأرباح وتجري الأجهزة الأمنية محاولات مكثفة لضبطه.

بلاغات بالنصب على المواطنين بشبرا الخيمة

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد فيه بورود 3 بلاغات من مواطنى القسم اتهموا فيها شخصًا وزوجته ونجله وآخر بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة، بحجة تشغيلها في المشغولات الذهبية مقابل أرباح مالية، وفجأة اختفى المتهم، بينما ادعت زوجته ونجله عدم معرفة مكانه.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة ومعاونة الرائد أحمد الشامى والنقيب إبراهيم خضر والنقيب يوسف حمدى والنقيب كريم عباده قيام شخص يدعى "خلف م ع خ" منتدب بحي شرق شبرا الخيمة، ومقيم المرجوشي، بالاشتراك مع وزوجته "صباح م ع" ونجله "محمد خ م ع" ومقيمين ذات العنوان، و"محمد م إ"، بالنصب على كل من:- "ميرفت ح م ح"، و"غادة ا ع" و"علي ع ع"، بحجة تشغيل أموالهم وجمع منهم مبلغ مالي مليون وتسعمائة ألف جنيه وأوهموهم بدفع أرباح شهرية على هذا المبلغ.

تم تحرير محضر حمل رقم 31557 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2024، وجار ملاحقة المتهم الهارب لضبطه، فيما أمرت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بحبس الزوجة والابن وآخر على ذمة التحقيقات.