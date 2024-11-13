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رياضة

حصلنا على حكم 3 سنوات، محامي لاعبي سموحة يفجر مفاجآت في قضية علي غزال

علي غزال، فيتو
علي غزال، فيتو

علي غزال، أكد ياسر عبد الحليم محامي لاعبي سموحة، أن محمود عزت مدافع المقاولون وسموحة السابق كان يرتبط بعلاقة جيدة مع علي غزال ولعبا معًا في البرتغال، مؤكدًا أن غزال حصل على أموال كثيرة من اللاعبين وتقدم 9 لاعبين ضده ببلاغات.

وقال ياسر عبد الحليم في تصريحات تليفزيونية: "محمود عزت تأثر للغاية بما حدث من علي غزال واعتزل كرة القدم مؤخرًا ويعمل حاليا في التدريب، وقمنا بتقديم البلاغات منذ يونيو 2023 منهم حسام حسن، وخالد عبدالفتاح مدافع الأهلي، ومحمد أحمد طه، ومحمد حسن ومحمود سيد أحمد، وشريف محمد".

 

حكم ثلاث سنوات ضد علي غزال

وأضاف: "حصلنا على حكم ضد علي غزال بحبسه 3 سنوات منذ يوم 25 أكتوبر 2023، وكنا نحاول التواصل معه لحل المشكلة، وكان لديه شريك اسمه محمد المنياوي الذي هرب على دبي، ونلتمس من الانتربول المصري استرداد المتهم الهارب".

وتابع: "أتمنى أن يتعظ علي غزال من الموقف الحالي ويعيد للاعبين أموالهم، وهناك قضايا آخرى بعيدًا عن لاعبين كرة القدم، هناك تجار من محافظات أخرى، والواضح أنه مُدين بمبالغ كبيرة".

 

إتهام علي غزال ليس زورا

وزاد: "قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وحصل على الأموال من أجل العمل في مجال الاستيراد والتصدير وبيع الهواتف وغيرها، ومن حقه يقول ما يشاء في التحقيقات، والواضح أنه خطط لذلك منذ اليوم الأول، وهو قام بالتوقيع على شيكات، كما أن هناك تسجيلات صوتية ومكالمات بينه وبين اللاعبين، ومن المستحيل أن يجتمع هؤلاء كلهم لاتهام علي غزال بالزور".

 

وأكمل: "ما يقوله بأنه تخارج من الشركة أمر غريب جدًّا، اللاعبين قاموا بمنحه الأموال ثقة فيه، ومن حق علي غزال أن يقوم بعمل معارضة، واللاعبين الذين رفعوا قضايا ضده لا يريدون إيذاءه مطلقًا، وهم يريدون الحصول فقط على أموالهم".

 

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