نصيحة من نجم الأهلي لـ عمرو السولية تجعله يستمر في الملاعب 3 سنوات قادمة

الأهلي، أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق، أن الأفضل لإدارة القلعة الحمراء دعم صفوف الفريق بقوة خلال شهر يناير استعدادًا لمونديال الأندية 2025، مشددًا على ضرورة الاستعداد بقوة للوصول لأدوار متقدمة، خصوصًا أن الطموحات ستكون كبيرة للجماهير والإدارة، لذلك لا بد من دعم الفريق مبكرا بدءًا من شهر يناير المقبل.

كأس العالم للأندية يحتاج فكر إحترافي من الأهلي

وقال خالد جاد الله في تصريحات تليفزيونية: "هناك مكافآت مالية كبيرة في مونديال الأندية، وبالتالي يجب الاستعداد لها جيدًا، وهي بطولة تحتاج فكر احترافي وتركيز شديد، مختلف تمامًا عن التفكير في بطولة الدوري أو باقي البطولات التي شارك فيها الأهلي مؤخرًا".

وزاد: "هناك لاعبون لم يعودوا يلعبون بصفة مستمرة مع الأهلي، وبالتالي هناك تفكير منطقي بإمكانية خروج لاعبين أجانب مثل تاو ورضا سليم، ولكن لا بد من جلب أفضل منهم، لأن الأهلي سوف يلعب مباريات على أعلى مستوى".

رضا سليم، فيتو

الأهلي يحتاج مهاجم وجناح مميز

وأكد: "الأهلي يحتاج إلى ضم مهاجم وجناح مميز، بالإضافة لضم مدافع آخر في ظل كثرة الإصابات مؤخرًا، ولا بد أن يكون هناك 4 لاعبين جاهزين دائمًا للمشاركة في الخط الخلفي، وأتمنى أن يكون الثلاثي أجنبي".

جاد الله يوجه نصيحة لعمرو السولية

ووجه خالد جاد الله نصيحة خاصة لـ عمرو السولية لاعب النادي الأهلي، وقال: "أرى أن عمرو السولية لو لعب في مركز المساك سيكون له دور كبير مع الأهلي لما يتميز به من سرعة وطول ورؤية مختلفة، وقادر على بناء الهجمة، وإذا لعب السولية في قلب الدفاع سيبدع في هذا المركز، وواثق في ذلك مليون % أنه سيتألق مع الأهلي وسيكمل على الأقل 3 سنوات أخرى في الملاعب".

وختم: "محمد شريف وحمدي فتحي إضافة كبيرة، لكن أتمنى أن يضم الأهلي رأس حربة أفريقي قوي مع وسام أبوعلي، وتكون المواصفات مختلفة عن الموجودين في الفريق، ولا يوجد لاعب في الدوري يحقق الإضافة للأحمر، الأهلي يحتاج إلى لاعب جسمانيًّا قوي، ويجيد اللعب بكلتا القدمين والرأس، ويكون طريقة لعبه مختلفة عن وسام أبو علي".