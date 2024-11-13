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اقتصاد

زيادة جديدة في أكل الغلابة، ننشر أسعار الفول والعدس في الأسواق

أسعار الفول والعدس
أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

أسعار الفول والعدس في الأسواق، سجلت أسعار الفول والعدس تباينًا في الأسواق، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

 

أسعار العدس والفول في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر العدس والفول في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لهما، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية: 

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أسعار الفول والعدس في الأسواق، فيتو

سعر الفول المعبأ بالأسواق

انخفض سعر الفول المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 54.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ من 37 إلى 86.5 جنيه للكيلو.

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أسعار الفول في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر الفول السائب بالأسواق

ارتفع سعر الفول السائب بنحو 50 قرشًا في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول السائب نحو 44 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الفول السائب من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

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أسعار الفول في الأسواق، فيتو

 جنيه ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ مجروش بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ مجروش بنحو 4 جنيهات في الكيلو، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ مجروش نحو 55.3 جنيه، فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ مجروش من 36 إلى 106 جنيهات للكيلو.

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أسعار العدس في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر العدس المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس المعبأ نحو 66.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

 

ارتفاع سعر العدس الأصفر المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر العدس الأصفر المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس الأصفر المعبأ نحو 67.6 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس المعبأ من 40 إلى 100 جنيه للكيلو.

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أسعار العدس في الأسواق، فيتو

 جنيهين ارتفاعًا في سعر العدس بجبة بالأسواق

ارتفع سعر العدس بجبة بنحو جنيهين، ليبلغ متوسط سعر كيلو العدس بجبة نحو 61.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار العدس بجبة من 40 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

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سعر كيلو العدس اليوم الاثنين 11-11-2024 في الأسواق

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أبرزها العدس والدقيق والشاي والسكر، انخفاض أسعار 10 سلع غذائية بالأسواق

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